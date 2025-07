Ricostruzione dell’Ucraina, Fincantieri pronta a dare il suo contributo

Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, a margine di un evento organizzato dal colosso italiano a Washington, intitolato “Avanti tutta: la rinascita della cantieristica navale Usa” ha annunciato: “Noi siamo pronti ad essere utili in tutti i modi possibili per la ricostruzione dell’Ucraina, per quello che sappiamo fare: sicurezza a mare e navi. Tutte le opzioni saranno valutate con interesse e disponibilita’”.

“Le idee di Fincantieri per l’Ucraina – ha spiegato ancora – sono in fase iniziale. Abbiamo proposto un progetto di sicurezza dei porti che secondo noi sara’ un’esigenza molto diffusa nei prossimi mesi ed anni. La forza di quel progetto e’ che potrebbe essere il primo in un porto cosi’ emblematico come quello di Odessa non solo per la ricostruzione dell’Ucraina ma anche per le infrastrutture strategiche come gli hub portuali per i commerci, oltre che per la difesa”.

Fincantieri si e’ candidata a guidare la ricostruzione marittima post-conflitto partendo dal porto strategico di Odessa durante la recente conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina ospitata a Roma.