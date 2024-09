Riforma della tassa di soggiorno, Laura Giorgi: “Attenzione ai criteri”

Da tassa di soggiorno a imposta di scopo, versata su base volontaria, con una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Non graverà più sugli albergatori ma potrebbe passare nelle competenze dei Comuni.

Sono questi alcuni degli aspetti alla base di una possibile riforma delle attuali disposizioni legate alla riscossione della tassa di soggiorno, abbozzata nell’ambito di un confronto tra il Ministero del Turismo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

L’ipotesi ha già sollevato un primo allarme tra i Sindaci del G20 Spiagge e tra loro anche il primo cittadino di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, «seppur la questione in Friuli Venezia Giulia sia regolata da una norma regionale», si affretta a precisare.

«Se da un lato possiamo accogliere positivamente questo primo passo del Governo nella direzione di una più moderna e attuale gestione del settore, dall’altro non possiamo condividere i principi su cui si basa questa modifica e soprattutto sulle modalità di riscossione», aggiunge il Sindaco Giorgi.

«Si tratta di una modifica all’attuale impostazione che rischia di mettere in grosse difficoltà i Comuni – sottolinea – in particolare la programmazione economico finanziaria degli stessi. Diventa difficile chiudere un bilancio di previsione con un’entrata basata sulla volontarietà. C’è poi l’aspetto delle competenze in tema di riscossione: pur condividendo l’obiettivo di alleggerire gli albergatori da ulteriori responsabilità, riteniamo fondamentale che siano stabilite modalità di riscossione semplici ed efficienti Se non versata alla struttura ricettiva diventa difficile procedere con la riscossione dell’imposta, soprattutto a carico di cittadini stranieri – sottolinea Giorgi – è fondamentale che questo introito continui a essere garantito per sostenere gli investimenti nei settori chiave della nostra economia locale».

I Sindaci del G20 sono favorevoli all’ampliamento delle finalità dell’imposta, includendo non solo il finanziamento del turismo, ma anche settori essenziali come la sicurezza, la pulizia – si legge in una nota della rete che associa i maggiori comuni balneari – ma ritengono importante un confronto diretto sul tema, dal momento che li riguarda da vicino. «La gestione dell’imposta di soggiorno è una questione di vitale importanza per le nostre comunità – scrivono i Sindaci del G20 – ogni cambiamento nella sua struttura avrà un impatto profondo sulla sostenibilità finanziaria dei nostri enti».