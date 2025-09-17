  • Aiello del Friuli
Economia

Rigenerazione urbana ed edilizia privata: al via incentivi e semplificazioni

La Regione lancia la Legge regionale 8/2025 con 50 milioni di euro per riqualificare il patrimonio immobiliare e la Legge regionale 9/2025 che recepisce il “Salva Casa” nazionale.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato un forte impulso al settore dell’edilizia e alla rigenerazione urbana con l’approvazione di due leggi cardine: la 8 e la 9 del 2025. Entrambi i provvedimenti sono stati il focus di un convegno che si è tenuto oggi a Feletto Umberto.

La Legge regionale 8/2025 rappresenta una vera e propria iniezione di liquidità per il settore e mette a disposizione 50 milioni di euro per il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio immobiliare privato. L’obiettivo è duplice: da un lato, promuovere la sostenibilità energetica; dall’altro, contrastare lo spopolamento e ampliare l’offerta abitativa a favore di famiglie, studenti e lavoratori.

Parallelamente, la Legge 9 modifica il Codice regionale dell’edilizia, recependo il decreto nazionale “Salva Casa”. Questo provvedimento introduce semplificazioni e aggiornamenti per l’edilizia privata, con nuove disposizioni su tolleranze costruttive, recupero dei sottotetti e regolarizzazione delle difformità edilizie minori.

Durante il convegno, l’assessore Amirante ha sottolineato l’importanza dei fondi disponibili a favore delle famiglie. L’assessore ha poi aggiunto che l’evento è stata un’occasione per approfondire, dopo l’approvazione di quest’estate, il contenuto della Legge regionale 9 del 2025″.

