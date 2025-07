Rilancio della nautica come motore di sviluppo per Monfalcone

Il Sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, ha incontrato il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, per rafforzare la cooperazione tra i due enti e per un confronto sulle prospettive di sviluppo della città, con particolare attenzione al comparto della nautica, considerato strategico per il futuro economico del territorio.

Al centro del dialogo, la condivisione della volontà di rafforzare, in continuità con quanto avviato dalle precedenti amministrazioni, il percorso di valorizzazione del settore attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra il Comune e la Camera di Commercio, per la valorizzazione del comparto, anche nell’ottica di proseguire l’iter per la realizzazione del Distretto della Nautica a Monfalcone, che potrebbe integrarsi nel progetto che vedrà la luce il prossimo dicembre con la nascita di un nuovo mega-distretto regionale tra mare e spazio, all’interno del quale Monfalcone potrebbe assumere un ruolo centrale come sede operativa del comparto nautico, grazie alla presenza di spazi, infrastrutture e competenze consolidate.

Obiettivo prioritario del Protocollo sarà quello di generare concrete opportunità di formazione e occupazionali per i giovani del territorio, valorizzando le competenze locali e incentivando lo sviluppo dell’indotto legato alla nautica da diporto, in particolare nei settori dell’assistenza, manutenzione e dell’elettronica marina, comparto ad altissimo potenziale.

“La crescita della nautica a Monfalcone rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio e per i nostri giovani”, ha dichiarato il Sindaco Luca Fasan.

“Proseguiremo con determinazione lungo il percorso tracciato in questi nove anni di amministrazione, rafforzando la collaborazione con la Camera di Commercio e puntando a fare di Monfalcone un polo regionale e nazionale d’eccellenza per la nautica e i servizi connessi. Il futuro passa dalla capacità di trattenere qui i nostri talenti, soprattutto delle nuove generazioni, offrendo loro concrete prospettive di formazione e occupazione”.

Nel corso della riunione, è stata ribadita la disponibilità della Camera di Commercio, anche attraverso il Fondo Gorizia, a sostenere le progettualità comunali in corso e in fase di definizione, a conferma di una sinergia solida e operativa.

Il Sindaco Fasan ha inoltre ricordato come già in occasione della posa della prima pietra della nuova sede di NLComp, grazie all’investimento del gruppo Samer in CoShipping, il Presidente Paoletti avesse sottolineato il ruolo strategico di Monfalcone quale snodo fondamentale per il futuro della nautica, riconoscendone il dinamismo e la capacità attrattiva nei confronti di investitori di rilievo.