Rincari negli hotel in occasione di grandi eventi, codice etico o fuori da PromoTurismoFVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per contrastare l’aumento indiscriminato dei prezzi degli hotel in occasione di grandi eventi organizzati in regione, è stata annunciata in II Commissione l’introduzione di un nuovo codice deontologico. Questo codice potrà essere sottoscritto volontariamente dagli albergatori e solo chi aderirà potrà continuare a usufruire del circuito promozionale di PromoTurismoFVG.

Le misure arrivano dopo i rincari registrati a Trieste in occasione del concerto di Robbie Williams del 17 luglio scorso, quando diverse camere d’albergo avevano visto i prezzi triplicare, con tariffe che oscillavano dagli 800 euro ai 2.400 euro a notte.

Il codice deontologico rientra nella semplificazione in atto in Consiglio regionale per disciplinare il turismo e il commercio in Regione. Dopo il passaggio in Giunta e l’approvazione dei sindaci al Cal, l’iter per l’approvazione della riforma è iniziato oggi in II Commissione. In molti hanno applaudito le novità previste dal testo unico semplificato, considerato dalla maggior parte dei consiglieri come innovativo e fondamentale per valorizzare i settori strategici. Buone anche le impressioni da parte della minoranza, che si dice pronta a collaborare per migliorare la norma. Qualche timore è stato espresso dal M5S che si auspica che la semplificazione del terziario non decreti il via libera a nuove aperture di centri commerciali.

Il prossimo passaggio in aula è previsto lunedì 29 ottobre, con le audizioni dei portatori di interesse.