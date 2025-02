Rinnovata l’alleanza contro il sovraindebitamento tra Fondazione Well Fare e Credit Agricole

Si rinnova l’alleanza pordenonese tra Fondazione Well Fare e Crédit Agricole Italia a sostegno delle persone sovraindebitate: è stata firmata oggi la nuova convenzione che mette a regime la sperimentazione avviata nel 2022 e permette di erogare finanziamenti grazie al Fondo di Garanzia Nazionale.

<<L’esperienza di questi anni ci conferma quanto l’inclusione finanziaria sia un efficace strumento di welfare – dichiara Renato MASCHERIN, presidente della Fondazione WELL FARE PORDENONE – la Finanza Sociale, infatti, abilita le persone a uscire da una situazione di momentanea difficoltà economica. La facilità ad aprire finanziamenti al consumo rende le finanze familiari a rischio, e al primo imprevisto non tornano più i conti. È in questa cornice che lavorano i tutor di Fondazione anche attraverso i finanziamenti antiusura. Ringraziamo Crédit Agricole Italia per l’operatività congiunta dimostrata fin dal 2017 con il Microcredito e confermata dal 2022 con i finanziamenti antiusura.>>

<<Siamo orgogliosi di proseguire la collaborazione con Fondazione Well Fare con la quale intratteniamo da anni un proficuo rapporto a beneficio delle categorie più fragili della nostra comunità – ha dichiarato la direttrice regionale di Crédit Agricole Italia, Maria Teresa INNOCENTE – L’attenzione della Banca per il proprio territorio di riferimento è testimoniata anche da iniziative come questa orientate più alla socialità che al business.>>

Numerose le collaborazioni e le partnership attivate in questi anni dalla Fondazione per sostenere il cittadino nel modo più completo e vicino territorialmente, ne sono dimostrazione la Rete NUMMUS sviluppata con Federconsumatori, Adiconsum, Movimento Difesa Cittadino e ACLI, come anche il protocollo d’intesa con l’ordine degli Avvocati di Pordenone. Fondazione affianca strumenti finanziari inclusivi, ad attività di consulenza gratuita per comprendere le cause e trovare insieme ai beneficiari la migliore soluzione e negli anni ha sviluppato percorsi di educazione finanziaria sia per adulti che nelle scuole per i più giovani.

WELL FARE PORDENONE è stata riconosciuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2022 come Fondazione per la Prevenzione del Fenomeno dell’Usura (ex. art.15 legge 108/1996) e, anche grazie al sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è l’unico ente riconosciuto in FVG, mentre nel resto d’Italia ne sono presenti circa 40 operanti da più di vent’anni.

Lo sportello del sovraindebitamento è attivo presso la Fondazione grazie a numerosi volontari. I consulenti della Fondazione aiutano le persone in difficoltà a valutare la sostenibilità e le strategie migliori per uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Si tratta in ogni caso di prestiti, seppur a tassi agevolati, e la consulenza è totalmente gratuita.