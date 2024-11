Rinnovo contratto Ccnl sanità, Uil Fpl non firma: “Proposta vergognosa”

È assolutamente inaccettabile, secondo il segretario regionale Uil Fpl Stefano Bressan, il rinnovo del Ccnl del comparto Sanità. Per questo sono in programma nuove manifestazioni a Pordenone e Udine, fino allo sciopero generale annunciato per il 29 novembre. GUARDA IL VIDEO

La denuncia del sindacato in un comunicato che recita: “Il nostro servizio sanitario nazionale versa una situazione drammatica arriviamo da anni di definanziamento e mancati rinnovi contrattuali. Stiamo rischiando di arrivare al collasso delle strutture sanitarie. In Italia la spesa sanitaria pro capite è di 586 euro più bassa rispetto alla media europea. Siamo il Paese con i medici più anziani. L’Italia e la Bulgaria sono i due Paesi dell’UE che si trovano ad affrontare le preoccupazioni più pressanti, con più della metà dei loro medici di età superiore ai 55 anni e più di un quinto di età superiore ai 65 anni e il numero di infermieri pro capite continua ad essere inferiore alla media europea: 6,5 contro 8,4 per mille abitanti nell’Ue.

Per entrare in un’analisi della nostra regione rileviamo che la grave carenza di organico in cui versano tutte le Aziende Sanitarie è arrivata a un punto estremamente pericolo sia per gli operatori stessi che per la cittadinanza che rischia di vedersi negato un diritto fondamentale ovvero quello alla salute. Per quanto la Regione abbia cercato una strada per cercare di snellire le liste d’attesa queste restano sempre e comunque troppo lunghe e i nostri cittadini devono ricorrere sempre di più al privato.

In questo momento mancano quasi 2000 professionisti, circa 400 medici, 900 infermieri, 400 OSS, 300 tra tecnici e amministrativi. A questo si aggiunge che nei prossimi due anni perderemo ulteriori 1400 professioni tra quiescenze e dimissioni volontarie.

Dimissioni un fenomeno che non accenna a smettere inquanto i nostri professionisti sono tra i peggio pagati di tutta Europa e le condizioni di lavoro risultano essere sempre più insostenibili, con continui richiami in servizio cambi turno e reperibilità oltre ogni limite contrattuale.

A questo va aggiunto che 30% del personale infermieristico e il 40% degli Operatori Socio Sanitari hanno limitazioni che non gli permettono di svolgere la loro mansione e questi sono dati che devono essere presi in considerazione nel nuovo piano dei fabbisogni.

Rileviamo come questi numeri impattino direttamente sul numero di reperibilità che in ASUFC, per esempio, è costantemente al di sopra delle 7 previste dal CCNL arrivando, in alcuni casi, anche al doppio. Segnaliamo come anche il diritto alle ferie sia fortemente limitato anche a causa dei licenziamenti continui di infermieri strumentisti. Questo personale altamente specializzato è di difficilissimo reperimento e implementazione viste le competenze molto verticali acquisite negli anni.

Nella nostra Regione grazie alle nostre battaglie siamo riusciti a pagare ore pesanti ai professionisti per la copertura delle eccedenze orarie ma questo non è ancora sufficiente il sistema ha bisogno di essere interamente rivisto e c’è necessità di investimenti importanti e strutturali sul personale.

A questo punto bisogno guardare in faccia la realtà e capire che alle condizioni attuali il sistema collasserà e deve quindi essere rivisto in maniera importante, devono essere fatte delle scelte,

ovviamente ponderate condivise e che vadano comunque a valorizzare tutte le lavoratrici e i lavoratori del nostro SSN.

Il giorno 18.11.2024 abbiamo avuto un incontro con l’Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi che in primo luogo ci ha garantito per l’anno 2025 la copertura economica della quota delle ex RAR che era stata tolta ad ASUGI e al Burlo per dare continuità ai pagamenti di tutti gli operatori in relazione ai richiami in servizio, cambi turno, maggiorazione Tutor didattici.

Altra tematica molto importante e sentita riguarda l’area di emergenza urgenza sulla quale l’assessore ha confermato la nostra linea in relazione alla necessità di creare una regia centrale a livello regionale con una linea di finanziamento dedicata e la possibilità di un interscambio di risorse. Siamo in linea anche su quello che riguarda la possibilità di intraprendere un percorso di una equiparazione degli istituti economici di tutte le aziende del nostro servizio sanitario regionale, in modo da creare una vera e propria uniformità stipendiale e di risorse per tutti i professionisti della nostra regione, questo porterà, come prospettato dall’Assessore, ad un tavolo di contrattazione regionale che coinvolgerà tutte le Aziende Sanitarie della Regione.

Inoltre abbiamo condiviso la necessità di un’analisi approfondita di tutte le risorse umane e dei carichi assistenziali in modo da andare a incentivare oltre le risorse contrattuali le aree e gli operatori che lavorano in realtà più disagiate e con carichi di lavoro maggiori alle altre.

RINNOVO CCNL – SCIOPERO

Con le risorse messe a disposizione sarà impossibile firmare un contratto che dia risposte concrete alle giuste aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità. L’attuale somma stanziata dal Governo per il rinnovo del CCNL Sanità è di 1.5 miliardi. Di cui 836 milioni sono già erogati sotto forma di IVC (indennità di Vacanza Contrattuale). Quindi, le risorse disponibili sono circa 664 milioni per l’intero rinnovo contrattuale più 140 milioni per l’Indennità di Pronto Soccorso. Più precisamente, in base allo stanziamento delle risorse pari al 5.78%, l’Aran propone di destinare il 5,20% per l’incremento della retribuzione tabellare. Di cui, il 3% è già erogato attraverso IVC (Indennità Di Vacanza Contrattuale).

Il restante fondo calcolato in: Risorse Totali 5.78% da sottrarre – IVC 3% (già erogata) e Valore del Tabellare 2.20%, rimarrà solo 0.58% di risorse (circa 14,40 €) che servirà per le indennità (ferme da 20 anni), incarichi, DEP, condizioni di lavoro, premialità e molto altro. Per completezza, è da aggiungere 0.54% (circa 140 milioni) per il solo personale afferente il Pronto Soccorso.

Tradotto in cifre questo porterebbe a un incremento medio a regime sul tabellare di 130€ lordi

(115, 120, 127, 135, 193, partendo dall’area del personale di supporto a crescere fino all’area di elevata qualificazione) a cui si aggiungerebbero poco meno di 15€ lordi per il finanziamento degli altri istituti sopra descritti.

Va sottolineato che più della metà delle risorse che sarebbero destinate agli incrementi in busta paga (circa il 52%) vengono già percepiti in busta paga a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Questo significa, utilizzando l’ipotesi proposta da Aran, che su 130€ lordi medi 67 vengono già percepiti in busta paga e l’incremento residuo sarebbe di circa 63 euro.

A fronte di questa ipotesi l’insufficienza delle risorse non consente di poter concretizzare la discussione sul rinnovo e come, quindi, sia indispensabile reperire ulteriori risorse. Motivo per il quale crescono le ragioni della mobilitazione che ci porta allo sciopero generale del 29.11.2024, il governo deve farsi carico della necessità di dare risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto. Ad oggi infatti siamo di fronte a un quadro che, oltre ad essere del tutto insufficiente per la parte che riguarda gli stipendi, sostanzialmente non ha che briciole da destinare alla valorizzazione professionale, ai fondi, al necessario incremento delle indennità.

Da fonte Istat, per il triennio 2022-2024 si stima un’inflazione (IPCA) pari a oltre il 17% (da sommare l’incremento dei costi energetici). Dunque, per mantenere il potere d’acquisto, l’incremento necessario dello stipendio di chi presta servizio nella sanità pubblica dovrebbe essere sicuramente maggiore.

Inoltre e solo per citare alcuni aspetti tecnici del rinnovo oltre alla parte economica restano in sospeso:

Nessuna definizione della mensa e buono pasto ancora non presente nella bozza. Le nostre richieste su questo tema rimangono: