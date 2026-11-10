Rinnovo contratto legno arredo industria, focus a Palazzo Torriani

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Unioncamere, al 1° gennaio 2026, risultano insediate in provincia di Udine 1.250 imprese della filiera legno-arredo, pari al 58% del totale regionale, con 6.650 addetti, equivalenti al 38% degli occupati del comparto in Friuli Venezia Giulia (quota che sale al 57% con riferimento al solo settore del legno). Il sistema legno-arredo rappresenta una componente rilevante del tessuto produttivo locale, incidendo per il 23% sul totale delle imprese manifatturiere provinciali.

Numeri che restituiscono la rilevanza economica e occupazionale del comparto e spiegano l’attenzione con cui imprese e lavoratori guardano al rinnovo del contratto nazionale. Per approfondire i contenuti della nuova intesa, Confindustria Udine promuove, venerdì 13 novembre, con inizio alle 9.30, un incontro riservato alle imprese e dedicato ad illustrare le novità introdotte dall’ipotesi di accordo firmata lo scorso 3 settembre da FederlegnoArredo e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. L’accordo, relativo al triennio 2026-28, è divenuto definitivo dopo lo scioglimento della riserva delle organizzazioni sindacali, comunicato il 16 ottobre.

Ad aprire i lavori saranno gli indirizzi di saluto di Alessandro Fantoni, capogruppo Industrie Legno Mobile e Sedia di Confindustria Udine, di Carlo Piemonte, direttore generale di FederlegnoArredo e di Andrea Attilio Gava, presidente della commissione nazionale sindacale di FederlegnoArredo. Sarà quindi Gloria Muti, responsabile delle Relazioni Industriali di Federlegno Arredo, ad approfondire i contenuti dell’accordo e le ricadute per le imprese e i lavoratori del comparto.

Il rinnovo interviene sia sulla parte economica sia su quella normativa. Tra gli altri interventi figurano il rafforzamento della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa, l’aggiornamento delle maggiorazioni per alcune prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una revisione dele regole relative ai contratti a termine e al lavoro stagionale.

L’intesa punta, inoltre, a rafforzare il sistema delle relazioni industriali e a rendere pienamente operativo l’Osservatorio Bilaterale Legno-Arredo, chiamato a sviluppare attività di analisi e ricerca e a elaborare proposte condivise sulle principali questioni strategiche del settore.