Rinviato lo sciopero di ArrivaUdine, troppo vicino a manifestazioni nazionali

La commissione di garanzia blocca lo sciopero dei lavoratori di Arriva Udine indetto da Asi per sabato prossimo e chiede di rinviarlo a nuova data. La decisione è legata a una specifica normativa del 2018 che prevede la rarefazione degli scioperi in vista di manifestazioni di protesta organizzate a livello nazionale. I Cobas hanno infatti indetto uno sciopero nazionale per l’8 marzo prossimo. “La prossima data possibile- spiega il referente di ASI Claudio Caporale – sarà dopo il 15 aprile.

Rincresce non poter dare voce in questo periodo ai lavoratori di Arriva Udine- sottolinea Caporale- perchè sono ancora senza rappresentanti sindacali da loro eletti e non imposti dai sindacati. Avevamo proclamato lo sciopero di sabato- conclude Caporale- perchè è la giornata in cui gli autobus di linea sono maggiormente utilizzati dagli adolescenti per raggiungere alcuni punti della città divenuti strategici per il ritrovo dei giovani.