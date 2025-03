Riparte la mostra-mercato di Borgo Sole, l’Assessore Gasparin in visita

Dopo la consueta pausa invernale, questa mattina ha riaperto la mostra-mercato “Udin disore tra passato e futuro”, appuntamento fisso degli ultimi due mercoledì del mese a piazzale Carnia, nel quartiere Borgo Sole. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco “Borgo Sole” presieduta da Giuseppe Vacchiano e coordinata da Flaminia Vezzà, si conferma un’occasione di incontro e di valorizzazione del territorio, offrendo a cittadini e visitatori una vasta selezione di oggetti usati, tra storia e curiosità.

Per celebrare la ripartenza del mercatino, è intervenuto l’Assessore al sociale del Comune di Udine, Stefano Gasparin, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per la vita dei quartieri: “Eventi come questo non solo creano occasioni di socialità e scambio, ma contribuiscono a mantenere vivi i rioni della città. L’auspicio è che il mercatino possa continuare a crescere, attirando sempre più visitatori da Udine e dal territorio”.