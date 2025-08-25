Riqualificazione degli hotel in Fvg, la Regione apre bando da 10 milioni

GUARDA IL VIDEO 10 milioni di euro per sostenere la crescita e la qualificazione del sistema ricettivo in Friuli Venezia Giulia. Sono le risorse messe a disposizione dal bando regionale, che si è aperto oggi, per la realizzazione di nuove strutture da quattro stelle in su o la ristrutturazione e l’ampliamento di quelle esistenti. Resterà aperto fino al 17 ottobre.

Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. “La Regione – dice – è al fianco di chi vuole investire sul nostro territorio, con competenza e qualità. Nel triennio 2022-2024 – ha spiegato Bini – il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento del 10% delle presenze turistiche, attestandosi a quota 10 milioni e 350mila. La crescita del turismo, soprattutto internazionale, impone un costante miglioramento dei servizi ricettivi e della qualità offerta. Da qui la decisione di ampliare la rosa di località che sono oggetto del bando per gli hotel quattro stelle”.

Bini precisa che nel bando si è tenuto conto della crescita in chiave turistica dell’area montana; della nomina di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027; della rinnovata centralità di Udine nel panorama degli eventi sportivi; delle ricadute di lungo periodo della Capitale europea della Cultura a Gorizia e nel Collio; della forte attrattività di Trieste, nominata tra le dieci destinazioni globali più di tendenza per il 2025 da Booking.com”.

Il bando conferma come beneficiari i comuni montani già inseriti nella precedente edizione, estendendo l’accesso anche alle città Unesco (Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova), alla Comunità del Collio e agli ex capoluoghi di provincia Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. L’investimento minimo previsto è di 4 milioni di euro, con un tetto massimo di aiuto pubblico pari a 2,5 milioni. Il contributo riconosciuto raggiunge fino al 30% delle spese ammissibili nei comuni montani e il 20% negli altri territori.

“Il turismo – ha concluso Bini – rappresenta una leva fondamentale per l’economia regionale. Investire su strutture di qualità significa garantire al nostro territorio uno sviluppo duraturo e competitivo, capace di attrarre visitatori, creare occupazione e generare ricadute positive”.