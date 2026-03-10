  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 10 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ris.agricole: intesa Agea-Organismo pagatore Fvg è strategica
Il futuro digitale del friulano passa dall’Europa
Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese
Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan
Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di...
PAC 2023-2027, FVG rafforza la collaborazione con Agea per gestione e...
Filologica in assemblea:il sodalizio sempre più vicino al Friuli e che...
Lavoro: 102 posti disponibili per stagione turistica montana
“DIMMI – Le donne raccontano” chiude al Visionario con la proiezione...
Ceghedaccio, 33 anni a 33 giri: grande festa alla Fiera di...
Economia

Ris.agricole: intesa Agea-Organismo pagatore Fvg è strategica

Alleanza strategica per accelerare la modernizzazione dei processi legati alla Politica agricola comune e rafforzare la capacità operativa dell'Organismo Pagatore Regionale
Redazione
Autore: Redazione

Il protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Organismo Pagatore Regionale del Friuli-Venezia Giulia e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione Regionale del Ps Pac 23-27, con il coinvolgimento delle strutture Agea Coordinamento e Agea Digital, rappresenta “un’alleanza strategica per accelerare la modernizzazione dei processi legati alla Politica agricola comune e rafforzare la capacità operativa dell’Organismo Pagatore Regionale”. Lo ha affermato l’assessore del Friuli Venezia Giulia alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier in occasione della firma dell’accordo, avvenuta oggi a Trieste nel Palazzo della Regione, al termine di una conferenza stampa tenuta insieme al direttore di Agea Fabio Vitale.

“L’intesa – ha rilevato Zannier – favorirà l’incremento nello scambio di dati, accrescerà gli standard comuni e i test sul campo di strumenti come droni e applicazioni digitali, con l’obiettivo di garantire controlli più mirati e una gestione più rapida a beneficio delle aziende. Per l’agricoltura del nostro territorio – ha aggiunto l’assessore – l’accordo punta a creare sinergie operative e una cooperazione strutturata basata su condivisione di procedure, strumenti e know-how, con particolare attenzione ai sistemi informativi territoriali, al potenziamento nell’uso di tecnologie avanzate e al riuso di software e servizi disponibili, per migliorare l’efficienza e contenere i costi di sviluppo di nuove soluzioni in modo da creare delle best practices che rappresentino un modello di gestione. Mettere in rete competenze e strumenti, infatti, significa rendere più rapide e solide le attività di gestione e controllo, a beneficio dell’amministrazione e soprattutto delle imprese agricole che chiedono servizi chiari e tempi certi”. Tra gli ambiti operativi prioritari individuati dal protocollo figurano: la creazione di nuovi tematismi territoriali regionali integrabili con la Carta nazionale degli usi del suolo e l’acquisizione di strati informativi prodotti da altri soggetti; l’impiego di droni per rilevamenti mirati anche finalizzati all’erogazione di aiuti e indennità; un’iniziativa pilota per la rilevazione delle superfici a pascolo, valutando il passaggio dal sistema pro-rata a quello della “superficie calpestabile”; il contributo allo sviluppo dell’Ams (monitoraggio tramite algoritmi), con integrazione di marker prodotti dalle amministrazioni coinvolte; sperimentazioni sull’utilizzo dell’app Agrifoto; lo sviluppo di modelli basati su intelligenza artificiale per elaborazioni cartografiche e l’interscambio di dati per l’addestramento dei modelli.

Secondo il direttore di Agea Fabio Vitale, promuovere la cooperazione interistituzionale e la condivisione di dati, strumenti e risorse per l’efficienza amministrativa nell’ambito del sistema degli Organismi pagatori riconosciuti e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della Pac, rafforza il cambio di paradigma che Agea sta portando avanti sul territorio nel segno dell’ottimizzazione tecnico-organizzativa – come il riutilizzo dei software in chiave di riduzione dei costi per lo sviluppo di nuove soluzioni informatiche -, della tempestività delle procedure amministrative, della semplificazione dei pagamenti, riduzione dei costi, controlli preventivi e attivazione della piattaforma antifrode a livello di tutti gli Organismi pagatori, con l’obiettivo di fondo di creare un modello federato per realizzare un sistema operativo di eccellenza. Zannier ha evidenziato, infine, che “l’intesa apre lo spazio ad altre possibili collaborazioni e interoperabilità anche al di là del settore strettamente agricolo”.

Ris.agricole: intesa Agea-Organismo pagatore Fvg è strategica
Il futuro digitale del friulano passa dall’Europa
Finti carabinieri all’opera, allarme truffe nel Pordenonese
Crans-Montana, maxi controlli su piste e locali dello Zoncolan
Musica ad alto volume, sospese le licenze a tre locali di Monfalcone
