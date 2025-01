Rischio idrogeologico: opere di difesa in montagna per 8,3 milioni

Contro il rischio idrogeologico nella montagna friulana, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato complessivamente 8,3 milioni di euro per sei interventi mirati a Forni di Sotto, Treppo Ligosullo, Ravascletto, Gemona del Friuli, Prato Carnico, Cercivento e Sutrio. Entro la fine dell’esercizio 2024, sono già stati impegnati 5,1 milioni per la prevenzione e la mitigazione dei dissesti, attraverso un Sistema integrato che punta a garantire sicurezza per le persone e protezione dei beni.

A Forni di Sotto sono previsti lavori sul Rio Chiaradia per 800mila euro, mentre a Treppo Ligosullo verranno stabilizzati i versanti a monte di Siaio per 600mila euro. A Ravascletto, 1,35 milioni saranno destinati alla difesa da colate e cadute massi, mentre a Gemona del Friuli si interverrà sul torrente Vegliato con un investimento di 1,95 milioni. A Prato Carnico verranno effettuate opere di difesa idraulica lungo il torrente Pesarina per 600mila euro. Infine, 3 milioni saranno dedicati alla regimentazione idraulica del Rio Agalt, coinvolgendo Ravascletto, Cercivento e Sutrio.

Nell’annunciare le risorse e le opere di difesa del territorio, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha sottolineato il risultato raggiunto dal Servizio sistemazioni idraulico-forestali, irrigazione e bonifica, che ha avviato le attività a soli due mesi dall’assegnazione dei fondi previsti con l’assestamento di bilancio autunnale.