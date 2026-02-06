  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 6 Febbraio 2026
BUSINESS FVG


Economia

Risorse forestali: 3,1 mln per nuovi impianti arborei in Fvg

Approvati in Giunta tre bandi su frutticoltura e pioppicoltura
Redazione
Autore: Redazione

“Con queste tre delibere mettiamo a disposizione complessivamente 3,1 milioni di euro per sostenere nuovi impianti arborei in Friuli Venezia Giulia, rafforzando sia la frutticoltura sia la filiera forestale a ciclo breve”. Sono le parole dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, che oggi in Giunta ha portato all’approvazione tre distinti provvedimenti: un bando regionale da 2,1 milioni di euro per nuovi impianti arborei destinati alle Piccole e medie imprese agricole e due bandi, ciascuno da 500mila euro, a valere sul Piano strategico nazionale della Politica agricola comune 2023-2027 (Ps Pac 2023-2027) e sul Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) del Friuli Venezia Giulia. Il primo provvedimento riguarda il bando per la concessione di aiuti alle micro, piccole e medie imprese con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, per la realizzazione di nuovi impianti arborei per l’anno 2026. La dotazione finanziaria è pari a 2.100.000 euro. Il bando sostiene la realizzazione di nuovi impianti con specie quali actinidia, melo, pero, ciliegio, olivo, pesco, castagno, nocciolo e noce, con una spesa massima ammissibile per singola domanda pari a 300.000 euro. Le altre due delibere riguardano invece l’arboricoltura da legno a ciclo breve, con particolare riferimento alla pioppicoltura. La prima è relativa all'”Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli”.

Al bando sono assegnate risorse per 500.000 euro, con sostegno in conto capitale fino all’80 per cento della spesa ammissibile per l’impianto dei pioppi. La terza delibera è legata all'”Impianto forestazione/imboschimento su terreni non agricoli” e, anche in questo caso, le risorse ammontano a 500.000 euro, con contributo fino all’80 per cento della spesa ammissibile. “Entrambi gli interventi forestali puntano a incrementare la superficie dedicata all’arboricoltura da legno a ciclo breve, ad aumentare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio e a fornire prodotti legnosi e non legnosi” ha ricordato l’assessore. “Si tratta di tre strumenti diversi – ha aggiunto Zannier – ma complementari. Da un lato sosteniamo la competitività delle aziende agricole attraverso nuovi impianti fruttiferi, dall’altro rafforziamo la filiera della pioppicoltura e dell’arboricoltura a ciclo breve, con un’attenzione concreta alla sostenibilità e alla gestione produttiva del territorio”.

