Ristorazione, torna Horeca Next: in Fiera a Pordenone espositori raddoppiati

Espositori più che raddoppiati, quattro padiglioni occupati: si apre con grandi aspettative la seconda edizione di Horeca Next. Il mondo della ristorazione e dell’hôtellerie del Nordest si incontra per tre giorni alla Fiera di Pordenone: appuntamento dal 10 al 12 febbraio.

Sono 350 gli espositori presenti in fiera, più che raddoppiati rispetto al 2023, e gli stand occupano tutta l’ala sud del quartiere fieristico in 12mila metri quadrati di area espositiva.

Attrezzature, tecnologie ed impianti professionali, arredamento, food and beverage, servizi web, app, consulenze professionali sono alcuni dei settori espositivi a cui appartengono le aziende presenti in fiera, che spaziano dai brand più noti fino alle piccole aziende ad alto tasso di innovazione e ai produttori agricoli di qualità con in mostra le ultime novità e le tendenze più in voga.