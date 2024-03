Ristori per 1200 imprese colpite da maltempo: rendicontazioni al via tra 15 giorni

Entro 15 giorni sarà attiva la piattaforma dove gli imprenditori potranno presentare le rendicontazioni necessarie per ottenere i ristori che la Regione Fvg ha messo in campo per aiutare le aziende (non agricole) danneggiate dal maltempo della scorsa estate, tra il 13 luglio e il 6 agosto scorso. Sono circa 1200 i beneficiari interessati dal provvedimento, per un controvalore economico totale di oltre 24,7 milioni di euro. A darne notizia sono l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, e l’assessore alla Salute e alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

I beneficiari, aventi sede legale e/o operativa nei 196 Comuni colpiti nelle ex province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, dovranno presentare la rendicontazione entro il 30 giugno 2025. Il contributo – è concesso in misura pari al 20% della spesa ammissibile, fino a un massimo di € 100.000. Inoltre, è previsto il rimborso fino ad un massimo di € 500 del costo della perizia asseverata richiesta in rendicontazione per i contributi pari o superiori ad € 10.000. Nel caso in cui ia intervenuto un risarcimento da parte delle compagnie assicurative, si è provveduto a rideterminare il contributo concesso sulla base dell’importo già percepito. È possibile anche chiedere l’erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% dell’ammontare concesso, entro il limite massimo di 15 mila euro, oppure oltre 15 mila euro con presentazione di garanzia fideiussoria, come indicato alla pagina informativa del sito della Regione FVG.

A fronte di 1.576 domande pervenute da 1.273 imprese – specificano gli esponenti della giunta Fedriga – si è scelto di procedere riunendo le istanze presentate da un medesimo soggetto, per agevolare e accelerare la fase di concessione e liquidazione. Al termine del procedimento, sono risultate ammissibili a finanziamento 1.193 imprese, per un totale di 1.426 domande di ristoro.

Sulla base della ricognizione dei danni, sono ristorabili le seguenti voci di spesa: ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato; ripristino delle relative pertinenze danneggiate; ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato; ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti; ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti; acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti; ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici; ripristino o sostituzione beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli).