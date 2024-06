Ritorna a Monfalcone il Generation Village Festival

Dopo i positivi esiti della prima edizione sperimentale, anche questa estate torna a Monfalcone il Generation Village Festival, l’evento che si svolgerà nel cuore della città e che il 24 agosto, in piazza della Repubblica, ospiterà “Random #unafestaacaso” e il 25 agosto il noto cantante Alfa con il tour “Non so chi ha inventato il mondo ma so che era innamorato”, offrendo un’opportunità unica per i giovani per esprimere le proprie abilità, passioni e creatività.

Una vera e propria caccia al talento quella indetta dal Comune di Monfalcone, che ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni giovanili e ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che desiderano prendere parte all’evento e avere così l’opportunità di mostrare le proprie abilità all’interno del village che verrà allestito tra Piazza della Repubblica, Corso del Popolo, Piazza Cavour, via Sant’Ambrogio e Centro Giovani Innovation Young, dove i giovani avranno a disposizione una vera e propria vetrina per le proprie esibizioni sportive e culturali, per esporre le loro creazioni artigianali e per far conoscere le realtà associative giovanili del territorio.

“Il Generation Village Festival 2024 non è solo un evento di intrattenimento – rileva il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – ma un punto di riferimento per i giovani della regione per esprimere il proprio talento e per avere l’opportunità di farsi conoscere. Un’iniziativa nata con l’intento di favorire la socializzazione dei giovani uniti dalle proprie passioni, con l’obiettivo di attrarre le nuove generazioni in città e renderle parte della vita sociale, culturale e sportiva della nostra comunità. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio contesto di attività che vengono organizzate dal Comune proprio per valorizzare i nostri giovani e per offrirgli le opportunità che meritano per crescere e per ampliare le proprie competenze”.

Possono partecipare all’evento le associazioni giovanili, musicisti, hobbisti, band e artisti di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Sarà necessario compilare l’apposito modulo di richiesta di partecipazione scaricabile dal sito internet del Comune di Monfalcone al seguente link:

Avviso pubblico per la partecipazione al Generation Village 2024 – Comune di Monfalcone

C’è tempo fino a domenica 7 luglio per presentare la domanda.

“Invitiamo tutte le realtà giovanili interessate a partecipare a questo straordinario evento, che potranno così contribuire, con la loro energia e creatività, a rendere Monfalcone un vivace centro di cultura e socializzazione giovanile – aggiunge il consigliere con delega ai Giovani, Gabriele Bergantini.

Il villaggio musicale, cuore pulsante del Generation Young Festival 2024, si svilupperà in diversi punti del centro monfalconese, con “corner musicali”, esibizioni di ballo e installazioni artistiche, coinvolgendo tutto il cuore della città e valorizzando le attività commerciali locali.

Un progetto che ha l’ambizione di rendere i giovani allo stesso tempo protagonisti e spettatori, contribuendo anche al posizionamento di Monfalcone nello scacchiere turistico e culturale regionale. Saranno infatti due i grandi eventi di punta del Festival e i giovani talenti, che saranno selezionati a seguito delle audizioni che si svolgeranno al Centro Giovani Innovation Young, avranno anche l’opportunità di aprire il concerto principale del Generation Young Festival 2024: un trampolino di lancio per la propria carriera musicale”.



Per richiedere informazioni sul bando e sulle procedure di presentazione delle domande di partecipazione sarà possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected], pure telefonare al numero 0481494325, dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.