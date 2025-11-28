  • Aiello del Friuli
Ritorno del riso in Friuli: il Consorzio FVG presenta il suo primo raccolto

L'evento si terrà a Mortegliano e vedrà la la presenza di due Ministri. Nel 2026 si prevede il raddoppio della produzione
Il Consorzio Riso Friuli Venezia Giulia si prepara a celebrare un traguardo storico: la presentazione ufficiale della sua prima produzione di riso. Il raccolto, atteso da decenni, è frutto della coltivazione sperimentale avviata da cinque aziende pioniere in quattro Comuni della provincia di Udine (Porpetto, Camino al Tagliamento, Varmo e San Vito di Fagagna).

L’evento, promosso anche da BCC Pordenonese e Monsile , si terrà sabato 29 novembre alle 11 presso la Trattoria “da Nando” a Mortegliano. L’incontro non sarà solo una degustazione, ma un momento strategico per illustrare i dettagli del primo ciclo produttivo e le prospettive di notevole crescita già definite per il 2026. La rilevanza del progetto è confermata dal parterre istituzionale atteso: Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti col Parlamento, che ha fornito un supporto fondamentale per sveltire le procedure burocratiche e l’autorizzazione nazionale del Consorzio; Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura; Natalia Bobba, presidente dell’Ente Nazionale Risi; Alessandro Ciriani, Eurodeputato.

Il riso friulano torna in regione dopo settant’anni, in un’area che ospita i campi più a nord d’Europa. La chiave del successo è la tecnica di coltivazione all’asciutto (non necessita delle tipiche risaie) che garantisce una maggiore sostenibilità, con un minor consumo di acqua rispetto al mais e ridotte concimazioni e trattamenti.

Il Consorzio, guidato dal presidente Valentino Targato, ha coltivato inizialmente 12 ettari con le varietà Sant’Andrea (ideale per i risotti) e Prometeo (per il sushi). La redditività è il motore dell’iniziativa: con una resa di circa 60 quintali per ettaro e un prezzo di vendita di 50-60 euro al quintale (il mais si attesta sui 20-25 euro), le prospettive economiche sono ottime e potrebbe portare a ripercorrere l’epopea della soia.

L’obiettivo a lungo termine è di espandere i campi coltivati fino a 200-300 ettari, moltiplicando così la produzione e portando il riso “Radici friulane, orgoglio italiano” sulle tavole della regione e non solo. La forte domanda a livello europeo, dove mancano 1,8 milioni di tonnellate annue, sostiene le ambizioni del Consorzio.

