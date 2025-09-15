Riutilizzo dei beni confiscati in Fvg: ora tocca alle cooperative sociali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Friuli Venezia Giulia i beni confiscati alla criminalità, organizzata o meno, sono 102. A riferirlo è stata la presidente dell’Osservatorio Regionale Antimafia Barbara Clama, durante il seminario organizzato a Udine dall’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoop Sociali e Libera per illustrare i possibili riutilizzi delle risorse sottratte a chi li deteneva illecitamente.

Si tratta di un processo regolato dalla legge 109/96, che prevede la restituzione alla collettività delle ricchezze sottratte, attivando percorsi economici, sociali e culturali.

Ad oggi nessun bene confiscato in regione è stato assegnato a cooperative sociali e enti del terzo settore. Proprio per questo, ha sottolineato il presidente di Federsolidarietà Fvg, Luca Fontana, “è venuto il momento di attivare processi di sviluppo e coesione sociale, seminando e facendo crescere esperienze nel rispetto delle regole e per la comunità”. Tante le idee per restituire alla comunità questi beni, che si possono trasformare in progetti destinati a persone con disabilità, anziani, persone con problemi di salute mentale o con tossicodipendenze. “La cooperativa sociale del Fvg – ha sottolineato Fontana – deve investire prendendosi cura delle relazioni per dare un nuovo utilizzo e una nuova visione”.