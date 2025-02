Rixi a Trieste per avviare i lavori nel terminal portuale ungherese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Bravo, capace e in grado si finire i terminal e di sviluppare il porto di Trieste sempre più casa dell’Europa». Questo l’identikit fatto dal sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi del nuovo presidente dell’autorità portuale alto adriatico orientale che verrà nominato entro poche settimane dal governo, in accordo con la Regione, a quasi un anno di distanza dall’annuncio delle dimissioni di Zeno D’Agostino.

Rixi ha incontrato questa mattina con il commissario Vittorio Torbianelli e l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, Levente Magyar, Viceministro ungherese Affari esteri e commercio, per fare il punto sul progetto di Adria Port, il terminal che l’Ungheria sta realizzando con un investimento di 200 milioni nella zona di Aquilinia. Attualmente mancano le autorizzazioni ambientali che, ha spiegato Rixi, arriveranno lunedì. Magyar nel suo intervento ha ricordato che il progetto è partito nel 2018 e attualmente c’è stupore perché non è ancora operativo ma la specificità italiana sulla burocrazia ha tempi molto lunghi. «Oggi – ha proseguito il sottosegretario ungherese – siamo qua per far partire i lavori con lo scalo che sarà operativo nel 2028. Per noi, Trieste, è un punto di riferimento importante e per questo abbiano voluto mantenere la progettualità».

Il viceministro italiano ha poi incontrato gli operatori del settore per fare il punto da un lato sulla nomina del nuovo presidente dell’autority e poi per raccontare la riforma a cui sta lavorando il governo che prevede la creazione di una società spa a capitale interamente pubblica ma fuori dal pubblico per la gestione degli scali italiani. «Sarà fuori dal perimetro del bilancio pubblico – ha specificato il viceministro – perché abbiamo bisogno di ingrandire il paniere degli investimenti sui porti italiani per adeguare i nostri scali alle nuove esigenze delle flotte».