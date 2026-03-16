Rizzani de Eccher verso la divisione della società in più rami

Fine aprile. Il futuro del colosso della Costruzioni Rizzani de Eccher e del relativo maxi cantiere dell’ospedale di Cattinara a Trieste potrebbe avere una data di svolta e trapela anche un cauto ottimismo dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.

Secondo quanto appreso da fonti qualificate di Telefriuli, Rizzani de Eccher potrebbe essere divisa in diversi rami e alcuni di questi essere acquisiti da altre realtà, non è un mistero che Webuild sta guardando alle opere ferroviarie, mentre un soggetto diverso potrebbe essere interessato al cantiere di Cattinara. Se il percorso con Rizzani de Eccher, già subentrato a Clea, non dovesse proseguire si ripartirebbe da zero con una nuova gara.

In un contesto di cantiere fermo da agosto Asugi ha investito 300 mila euro per il nuovo reparto di Medicina d’Urgenza, settore fondamentale per il Pronto Soccorso diretto dal professor Franco Cominotto, che ha trovato collocazione nei locali rinnovati del 12 piano della Torre medica inaugurata oggi e che non dovranno subire ulteriori interventi.