Roberti, cantiere Municipio San Floriano è strategico

“La Regione sostiene i piccoli Comuni del territorio per affrontare le sfide della modernizzazione delle infrastrutture a servizio del cittadino. Il cantiere avviato per la riqualificazione del Municipio di San Floriano del Collio consegnerà alla cittadinanza una struttura rinnovata e accessibile, generando al tempo stesso un impatto economico positivo per il territorio”.

Così si è espresso l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, oggi in sopralluogo presso la sede municipale di San Floriano del Collio dove sono in corso i lavori finanziati dalla Regione con lo strumento della concertazione. Nel dettaglio, sono stati concessi tre contributi di 1.284.794 euro ciascuno per interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico, parziale adeguamento energetico e impiantistico e riqualificazione interna dell’edificio.

Come ha ricordato l’assessore, l’Amministrazione regionale ha stanziato in questi anni oltre 600 milioni di euro per le concertazioni. “Il finanziamento diretto di determinate opere pubbliche da parte della Regione permette di alleggerire i bilanci comunali e ridurre notevolmente il rischio di indebitamento – ha osservato Roberti -. Con la concertazione il dialogo tra i diversi livelli istituzionali è costante. In questo modo diventa più semplice individuare quali sono le reali necessità del territorio e l’effettiva possibilità dell’ente locale di portare avanti gli interventi programmati”.