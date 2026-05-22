Roberti, con ComPa formazione continua a 13mila addetti Pa

“Le competenze della Pubblica amministrazione sono varie e complesse e il compito dell’Amministrazione regionale è quello di rendere la macchina pubblica sempre più efficiente a favore dei cittadini. Il congresso nazionale dell’Associazione italiana formatori che si tiene a Udine rappresenta un orgoglio per il Friuli Venezia Giulia e ci offre inoltre la possibilità di parlare dei passi in avanti fatti in questi anni grazie agli investimenti ingenti a sostegno di ComPa Fvg. La fondazione in house della Regione, che può vantare un partner strategico come Anci, è uno strumento che ci permette di garantire una formazione continua a oltre 13 mila dipendenti del comparto unico, migliorando in modo significativo i servizi per la nostra comunità”.

Lo ha affermato oggi a Udine l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in apertura di “Formazione di frontiera – Connettere saperi, competenze e territori per una PA che innova”, il congresso nazionale dell’Associazione italiana formatori che presenta tra i relatori anche il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Al centro dei lavori della seconda giornata di questo importante evento le esperienze pilota, le buone prassi e gli spazi di approfondimento che coinvolgono Pubblica amministrazione, persone e territori.

“ComPa sta accompagnando gli enti locali che in questo momento stanno affrontando cambiamenti epocali. Nella nostra regione prima del Covid meno di 50 persone utilizzavano il telelavoro – ha ricordato Roberti -. La pandemia ci ha spinto a utilizzare le nuove tecnologie e oggi lo smart working è diventato strutturale per i 3400 addetti della Regione”.

“La formazione continua – ha aggiunto l’assessore – è poi fondamentale per fornire ai dipendenti della Pa tutti gli strumenti per gestire riforme di grande impatto come quella che stiamo realizzando con la reintroduzione delle Province elettive. In virtù della nostra autonomia, nel prossimo futuro saremo chiamati infatti a spostare diverse competenze dalla Regione ai nuovi enti di area vasta”.

“La società in house della Regione rappresenta inoltre un supporto operativo per i piccoli Comuni in grave difficoltà per la carenza di personale qualificato – ha sottolineato Roberti -. ComPa non solo si attiva per tamponare le emergenze mettendo degli addetti a disposizione degli Enti locali, ma riesce a dare informazioni preziose anche per la riorganizzazione di mansioni, procedure e attività lavorative”.

Per l’esponente della Giunta Fedriga, ComPa ha inoltre il compito di raccontare il lavoro nel comparto pubblico in modo diverso, rendendo più attrattiva la Pubblica amministrazione.

“Dobbiamo contrastare la narrazione negativa e poco appetibile del ‘posto fisso’ del film di Checco Zalone. Chi lavora nel pubblico deve avere la consapevolezza di essere parte di un sistema che offre servizi essenziali e sempre più efficienti per i cittadini. Per raggiungere questi obiettivi – ha concluso l’assessore – sono necessarie professionalità sempre più elevate e una formazione continua sulla quale la nostra Amministrazione vuole continuare a investire, in collaborazione con gli atenei regionali e altri importanti enti formativi”.