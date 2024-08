Roberti, con nuova piazza Goldoni a Trieste più sicurezza

“Questo del Comune di Trieste è il progetto, presentato – come gli altri – d’intesa con la Prefettura, che è stato valutato come il primo classificato di quelli che hanno concorso al bando regionale riservato alla rigenerazione delle zone degradate sottoposte a una significativa pressione migratoria. La legge sull’immigrazione, infatti, prevede uno specifico articolo relativo al controllo del territorio. Da qui, la possibilità per le Amministrazioni municipali di partecipare a questa opportunità offerta dalla Regione per la riqualificazione degli spazi urbani”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti presentando in Municipio il progetto della nuova piazza Goldoni assieme all’assessore alle Politiche del territorio del Comune di Trieste Michele Babuder.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, le risorse regionali a disposizione del Comune destinate all’intervento ammontano a 1 milione e 50mila euro per una serie di opere che riguardano il verde pubblico (con nuove piante arboree), una ridefinizione degli assetti architettonici, un’implementazione del numero di telecamere, un potenziamento dell’illuminazione pubblica e nuove panchine ‘intelligenti’ predisposte per la ricarica wireless e il wi-fi.

“Un luogo più vivibile – ha aggiunto Roberti – diventa maggiormente frequentabile e quindi più sicuro”.

Infine l’assessore regionale ha concluso affermando che c’è sempre più attenzione da parte degli enti locali a questo tipo di interventi, conseguentemente “questa linea di finanziamenti la proseguiremo anche nelle prossime annualità, al fine di dare la possibilità di migliorare anche altri spazi urbani del Friuli Venezia Giulia”.