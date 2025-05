Roberti, estensione serale Trieste-Muggia è strategica

“L’estensione serale delle tratte marittime Muggia-Trieste è un’operazione strategica per lo sviluppo del territorio giuliano. Non solo, infatti, viene potenziato il trasporto pubblico locale che sta registrando numeri importantissimi anche per l’esplosione del turismo, ma si tolgono inoltre molte macchine dalle strade e si promuove un progetto che rafforza la sicurezza sulla nostra rete viaria. In questo modo diamo poi la possibilità, a chi ha scelto di visitare questa parte del Friuli Venezia Giulia, di scoprire meglio una località come Muggia, forse ancora poco conosciuta, e di vivere l’esperienza di apprezzare di notte, direttamente dal mare, la bellezza del nostro Golfo”.

Lo ha affermato oggi a Trieste l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione delle corse aggiuntive sul percorso marittimo Muggia-Trieste, garantito dal Delfino Verde, che saranno in vigore dal 14 giugno al 14 settembre 2025.

“La Regione investe da sempre con grande convinzione risorse significative per il trasporto pubblico locale – ha ricordato Roberti -. Pertanto, vanno fatti i complimenti a tutti i diversi soggetti coinvolti perché questa iniziativa è il frutto di un perfetto gioco di squadra”.

Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale ha sottolineato anche la valenza di questa operazione per l’economia locale.

“Grazie a questo servizio che collega il centro di Trieste con quello di Muggia anche nelle ore serali, è possibile frequentare gli esercizi commerciali in totale serenità e senza la preoccupazione – ha concluso – di doversi spostare con la propria autovettura”.

Nel corso della presentazione sono stati precisati gli orari dei collegamenti aggiuntivi. Per quanto riguarda le partenze da Muggia sono previste corse alle ore 20.20 solo nei giorni festivi e sempre alle ore 21.35 e alle ore 22.50. Per quanto concerne invece Trieste, il Delfino verde partirà alle ore 19.45 esclusivamente nei giorni festivi e ogni giorno alle ore 21 e alle ore 22.15.