Roberti, nuova sede Genertel a Trieste ha grande significato

“La nuova sede di Genertel a Palazzo Stock ha un significato importantissimo e s’inserisce nel contesto di iniziative di rilievo dell’ultimo periodo: la grandezza indiscutibile di una compagnia come Generali non si misura soltanto dai successi di natura economica che mette e a segno, ma anche dalla capacità di investire sul territorio in opere di riqualificazione e rigenerazione urbana di altissimo pregio”.

Con queste parole l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha salutato il taglio del nastro dell’edificio che ospita a Trieste la nuova sede di Genertel, nel complesso industriale di Roiano che risale al 1929.

“Prima della rigenerazione di Palazzo Stock, Generali ha acquisito Palazzo Carciotti – ha rilevato Roberti – a riprova di un legame storico e degli investimenti che il Leone di Trieste vuole mettere in campo. L’intervento presentato oggi si colloca in un rione interessato da una riqualificazione complessiva, ricordando che soltanto pochi mesi fa è stata inaugurata la rinnovata piazza di Roiano”.

La nuova sede, tutelata dalla Soprintendenza per le facciate e componenti originarie, vede ridefiniti gli spazi secondo un modello ibrido, che alterna spazi flessibili e condivisi a postazioni mono o dual work. I locali sono stati benedetti dal vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, intervenuto alla cerimonia che ha visto la presenza del Country manager e & ceo di Generali Italia Giancarlo Fancel e dell’amministratore delegato e direttore generale di Genertel Giacomo Trovato. Tra le autorità ha preso parte all’evento inaugurale il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.