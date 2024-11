Roberti presenta a Barcellona il nuovo polo regionale nel Porto Vivo di Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da Porto Vecchio a Porto Lido. È la riqualificazione che il comune di Trieste sta portando avanti ad essere presentata come best practices dalla Regione nel corso dello Smart City Expo World Congress in corso a Barcellona dove il Friuli Venezia Giulia può contare su uno spazio di 70 metri quadrati in cui sono ospitati i comuni capoluogo, l’agenzia Select fvg, il consorzio Ursus, Edison, la biblioteca di Udine e il Gect. Il progetto di Porto Vivo è importante anche per la Regione.

Alla fiera di Barcellona sono attesi oltre 24 mila professionisti da oltre 800 città e 600 relatori che parleranno di visione sul futuro urbano sostenibile e vivibile.