Roberto Marin confermato alla presidenza della Git

Roberto Marin è stato riconfermato alla presidenza della Grado Impianti Turistici. La fumata bianca è arrivata al termine dell’assemblea dei soci Git di questo pomeriggio: Marin resterà alla guida dell’ente gradese anche il prossimo triennio, e sarà coadiuvato nel consiglio d’amministrazione da Enzo Tirelli, nome indicato dal Comune di Grado, e da Michela Cecotti come secondo consigliere.

«Ringrazio la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Grado e la Camera di Commercio di Gorizia per la fiducia riposta – dichiara Roberto Marin –. Anzitutto perché ci permette di proseguire nel percorso di innovazione dei servizi che la spiaggia GIT si è data come missione nei tre anni precedenti e che ora prosegue con le competenze e l’energia che i neoconsiglieri Cecotti e Tirelli porteranno nei prossimi tre anni. I risultati conseguiti in termini di fatturato e di alta qualità di servizi offerti dello scorso triennio sono un buon punto di ripartenza, per il quale sento il dovere di condividerne i meriti con i precedenti consiglieri Pittini e Zanon».

Il Collegio sindacale Git è inoltre composto ora da Elena Cussigh, Stefano Montrone e Massimo Cossi.

A supporto del Marin-bis nei giorni scorsi erano nate anche due petizioni, una cartacea promossa da alcuni abituali frequentatori italiani della spiaggia, l’altra online ideata da un gruppo di turisti stranieri anch’essi tradizionali ospiti delle strutture Git.