Roberto Re riconfermato alla guida dei Consulenti del Lavoro di Udine

“Impegno costante e dedizione, elementi imprescindibili per i Consulenti del Lavoro ed i loro dirigenti provinciali. Oggi come in passato, il percorso da seguire prevede l’azione di sostegno per l’ingresso nell’Ordine di nuovi giovani, con interventi di orientamento alla professione presso le scuole, il supporto degli stessi, la costruzione di nuove relazioni, la cura di quelle esistenti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e gli altri Ordini professionali, oltre alla tutela e alla crescita professionale dei propri Iscritti”.

Queste le prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Udine, Roberto Re, in occasione dell’assegnazione delle cariche avvenuta il 1° marzo scorso a Udine, dopo le elezioni del 19 febbraio.

Re, al secondo mandato da Presidente, intende mantenere l’orientamento già intrapreso a suo tempo dai precedenti Consigli Provinciali, dei quali ha fatto parte per molti anni. “Questo percorso – afferma – sarà improntato all’ampliamento delle linee programmatiche già in essere, al fine di attuare nuovi progetti di accrescimento culturale, che vanno dagli eventi formativi, anche in collaborazione con altri Enti come l’Università di Udine, a convegni volti alla crescita professionale degli Iscritti, valorizzando le nuove competenze, attribuite in linea con le trasformazioni del mercato del lavoro: dalla consulenza giuridica ed economica sui rapporti di lavoro, dal welfare aziendale alla sicurezza sul lavoro e alla crisi di impresa, passando per l’organizzazione del lavoro, la selezione, la formazione e le politiche attive”.

Un ulteriore impegno del Presidente e del suo Consiglio Provinciale riguarda la fattiva collaborazione, da sempre realizzata, con il Consiglio Nazionale dell’Ordine e con il sindacato ANCL provinciale, nonché la partecipazione alle iniziative regionali in sinergia con gli altri Ordini dei Consulenti del Lavoro del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, a seguito delle elezioni e della distribuzione delle cariche, risulta così composto:

Per il Consiglio Provinciale:

Presidente: Re Roberto

Segretario: Toffoletti Micol

Tesoriere: Rizza Alessandro

Consiglieri: Bradaschia Silvia, Donda Tommaso, Gheller Elena, Meneguzzi Alessandro.

Per il Collegio dei revisori dei conti:

Presidente: Petruzzi Sabrina

Revisori: Balloch Luca, Nodale Michela.