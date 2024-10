Romans, no del Comune ad un parco fotovoltaico in paese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. No all’ipotesi di un parco fotovoltaico a terra su due aree private di 16,8 ettari complessivi all’interno del centro abitato tra via del Castelliere e via Sauro. E’ quello pronunciato non solo dal consiglio comunale di Romans d’Isonzo, ma ora anche da un cospicuo numero di cittadini che hanno partecipato l’altra sera ad un’assemblea pubblica in paese sul tema del progetto, che verrebbe realizzato da una società privata: una contrarietà che viene manifestata anche attraverso una petizione capace di raccogliere al momento 300 adesioni in meno di una settimana. L’amministrazione comunale chiede un intervento della Regione in tempi rapidi per normare quali siano le aree non idonee ad ospitare parchi fotovoltaici.

MICHELE CALLIGARIS (Sindaco Romans d’Isonzo)

Secondo il sindaco Calligaris la battaglia dell’amministrazione di Romans d’Isonzo può essere utile a tutte le realtà comunali del Friuli Venezia Giulia.