Romans, obiettivo villaggio longobardo multimediale: servono due milioni

E’ un progetto da circa due milioni di euro quello presentato oggi in municipio a Romans d’Isonzo all’assessore regionale alla cultura Mario Anzil dal presidente dell’associazione Invicti Lupi Matteo Grudina e dal sindaco Michele Calligaris. Riguarda la creazione nell’ex polveriera comunale di un villaggio longobardo dalle enormi potenzialità turistiche ed occupazionali, che andrebbe ad aumentare la proposta sul tema già presente a Romans, dove c’è in municipio un museo dedicato proprio a quel periodo storico: al momento il progetto del villaggio longobardo ha ottenuto dalla Regione circa mezzo milione di euro, ma per farlo diventare realtà serve coprire il resto della quota. Al termine della riunione in municipio, alla quale ha partecipato anche il presidente della commissione cultura regionale Diego Bernardis, l’assessore Anzil ha evidenziato l’interesse della Regione per la proposta, la cui importanza per l’intero territorio anche in ottica Nova Gorica-Gorizia 2025 è stata evidenziata dal sindaco Michele Calligaris.