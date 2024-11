Romans, 876 no alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in paese

Il sindaco di Romans d’Isonzo Michele Calligaris ha consegnato nelle mani del presidente del consiglio regionale Mauro Bordin 876 firme raccolte con una petizione contraria alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in paese della potenza di picco di quasi 12 mila kW in cessione totale, suddiviso in due lotti, su una superficie catastale totale

di oltre 168 mila metri quadrati. La petizione evidenzia non solo il proprio no al progetto, ma manifesta anche la propria contrarietà in generale “al deturpamento indiscriminato e insensato del patrimonio ambientale, paesaggistico e agricolo”.