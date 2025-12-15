Rosolen, 28/1 a Udine Recruiting day Legacoop Fvg

“Il sistema cooperativo sta fornendo un supporto importante nel percorso di innovazione sociale e di inserimento al lavoro avviato da tempo dalla Regione. Un settore che si sta evolvendo con rapidità e di pari passo con le dinamiche della società attuale, contribuendo a migliorare la percezione collettiva verso il lavoro e la cooperazione stessa. I Recruiting day sono contesti in cui vogliamo mettere in luce i nostri percorsi di attrattività, consapevoli che senza capitale umano qualsiasi struttura sociale rischia di deflagrare”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, intervenuta in videocollegamento alla presentazione del Recruiting day promosso dalla Regione in collaborazione con la Lega delle cooperative del Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa è in programma il 28 gennaio 2026 a palazzo Antonini Belgrado a Udine ed è finalizzata a individuare 164 figure da inserire in 10 cooperative attive sul territorio: Artco servizi, Cirfood, Ici Coop, Codess, AsterCoop, Fai, Idealservice, Camst, Duemilauno e Itaca.

Dopo aver ringraziato la presidente di Legacoop Fvg Michela Vogrig, Rosolen ha tratteggiato le politiche del lavoro promosse in maniera integrata dall’Amministrazione regionale, che trovano applicazione nella norma sull’innovazione sociale. L’assessore ha ricordato, in particolare, gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, che nel 2026 saranno focalizzate sulle donne e i giovani, i contributi alle imprese per l’assorbimento di lavoratori in uscita da situazioni di crisi, le iniziative di inserimento di chi arriva da fuori regione o si trova a cambiare contesto lavorativo all’interno del territorio regionale, gli interventi legati alla sicurezza sul lavoro, al collocamento mirato e alla formazione co-progettata assieme alle aziende. “Auspico che i numerosi strumenti messi a disposizione rispondano con la massima efficacia alle esigenze della popolazione – così Rosolen – e che possano concorrere alla costruzione di un contesto di maggiore attrattività, che porti alla permanenza dei talenti in Friuli Venezia Giulia e a nuovi investimenti nel territorio”.

Quello presentato oggi a Udine sarà il primo Recruiting day del 2026 e il secondo organizzato in collaborazione con Legacoop, dopo quello del 2024. Nell’anno che sta per concludersi si sono tenuti complessivamente più di 40 eventi di selezione in tutta la regione. I profili ricercati dalle 10 cooperative aderenti sono molti e diversificati, spaziando tra le aree operativa, tecnica e dei servizi e con diverse sedi di lavoro in Friuli Venezia Giulia. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum entro mercoledì 15 gennaio 2026, al link ibit.ly/KyIN_