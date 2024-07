Rosolen, 32,7 mln per percorsi di IeFp per 4.556 allievi

“Per l’anno formativo 2024-2025, considerati i fondi a disposizione tra risorse regionali e statali, vengono garantiti 30 milioni di euro per il finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFp) ordinari, da realizzarsi in modalità duale, per un totale di 4.556 allievi. I percorsi sono funzionali al conseguimento, da parte degli allievi, di qualifiche e diplomi professionali. A questa somma si aggiungono altri 2,7 milioni di euro per le attività di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi agli iter di IeFp, tra i quali la partecipazione al sostegno delle spese per vitto e convitto per allievi svantaggiati, e il sostegno per allievi fragili”.

Lo ha comunicato l’assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, che quest’oggi ha portato all’attenzione dell’Esecutivo una proposta di delibera relativa alla legge regionale 27 del 2017 “Attività di istruzione e formazione professionale (IeFp) rivolte ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Definizione delle attività finanziabili”, documento che è stato approvato dalla Giunta.

Il raggiungimento degli obiettivi minimi di baseline, di target Pnrr in base alla ripartizione delle risorse individuate, di oltre 8 milioni di euro, è garantito dalla prosecuzione dei percorsi avviati nella sola modalità duale negli anni formativi, 2022/2023 e 2023/2024.

“Il provvedimento – ha spiegato, a margine, Rosolen – integra e completa le previsioni dei decreti con i quali sono stati emanati gli avvisi per la selezione di un raggruppamento di soggetti titolari della realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, riservandosi di determinare, anno per anno e in relazione delle entità delle risorse disponibili, il numero di allievi finanziabili”.

Di concerto con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, è stata acquisita la disponibilità di alcuni istituti professionali di Stato a promuovere, in regime sussidiario, un’offerta di percorsi di IeFp per garantire il soddisfacimento dell’attuale – ulteriore – domanda di frequenza da parte degli allievi minori e, quindi, per assicurare loro il diritto di accedere a tali percorsi.