Rosolen, 60 per cento assunti in settore turistico è under 35

“I Centri per l’impiego del Friuli Venezia Giulia sono saldamente coordinati tra loro e svolgono un servizio fondamentale che è in grado di dare risposte concrete a chi è in cerca di occupazione. Formazione specifica, capacità di intersecare domanda e offerta di lavoro e collaborazioni con più soggetti strategici sono tutti servizi che la nostra Regione offre con efficacia e puntualità. È importante garantire continuità al sistema sin qui costruito, attraverso linee programmatiche condivise”.

È quanto ha affermato oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting info-day di Grado impianti turistici (Git), in programma martedì 20 febbraio nella sede dell’ente a Grado. Sono 50 complessivamente i posti di lavoro offerti per la stagione estiva 2024, con profili ricercati che vanno dall’area risorse umane ai servizi di ristorazione, al settore terme e beauty center, all’accoglienza in spiaggia, salvataggio e molto altro.

Soffermandosi sui dati relativi al mercato del lavoro nel comparto turistico, che indicano come oltre il 60 percento degli assunti in regione sia rappresentato dalla fascia di età tra i 15 e i 34 anni, Rosolen ha affermato che i giovani “sono particolarmente ricettivi rispetto alle opportunità di impiego presenti nel territorio, anche di fronte a contratti a termine di durata tra i 2 e i 4 mesi qualora sussistano elementi di garanzia rispetto a una successiva permanenza nel mondo del lavoro”. L’assessore ha inoltre ringraziato il presidente della Git Roberto Marin per aver avviato una “Git Academy” mettendo a disposizione dei neoassunti i servizi formativi promossi dalla Regione.

È possibile iscriversi al Recruiting info-day di Grado entro domenica 18 febbraio, compilando il form al link https://forms.office.com/e/aNkC-QcY7QK o scansionando l’apposito qr code. Nel corso della giornata saranno condivise le informazioni sulle offerte di lavoro per la stagione estiva 2024 e sui contenuti dei relativi bandi di selezione emanati dal Git, ai quali sarà necessario partecipare per candidarsi alle diverse posizioni di lavoro. L’uscita dei bandi è prevista contestualmente all’apertura del Recruiting info-day e i partecipanti avranno la possibilità di presentare già sul posto la propria candidatura.