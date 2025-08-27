  • Aiello del Friuli
mercoledì 27 Agosto 2025
Economia

Rosolen, a Trieste nuovi servizi per la famiglia con sportello Si.Con.Te

L'iniziativa è realizzata dal Comune di Trieste con il supporto della Regione
Redazione
Autore: Redazione

“Con l’apertura del nuovo sportello dedicato alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie, la Regione Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno a fianco dei Comuni nel garantire servizi di prossimità che sostengano concretamente i cittadini nelle difficoltà quotidiane e favoriscano un sistema integrato di welfare”. 

Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia Alessia Rosolen, in occasione della presentazione dell’iniziativa realizzata dal Comune di Trieste con il supporto della Regione, a cui ha preso parte anche l’assessore comunale alle Politiche sociali Massimo Tognolli.

“Nel 2050 gli anziani over 80 aumenteranno del 50% rispetto ad oggi, ovvero 163mila persone – ha ricordato Rosolen -. Questo ci impone un cambio sostanziale dell’approccio al sistema di welfare che deve essere fatto di informazione, formazione, servizi, incrocio tra domanda e offerta, comprensione dei nuovi bisogni. Lo sportello realizzato a Trieste va in questa direzione”.

Il nuovo sportello nasce nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza ed è reso possibile anche grazie alle risorse regionali aggiuntive che vanno a integrare quelle statali. La Regione nel 2023, ha infatti approvato il quadro programmatico degli interventi e dei servizi da attuare sul territorio, ripartendo i fondi tra gli ambiti sociali e destinandoli a misure concrete di supporto agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie. Tra queste, servizi qualificati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego, nonché assistenza gestionale, legale e amministrativa per agevolare i nuclei familiari nella gestione degli adempimenti.

Il servizio offrirà quindi un sostegno pratico alle famiglie nella gestione burocratica, nell’orientamento ai servizi sociali e sociosanitari e nella ricerca di figure di assistenza qualificate. Elemento centrale del progetto è la collaborazione con il servizio regionale Si.Con.Te, attivo tutti i giorni nei Centri per l’impiego, che facilita l’incontro tra famiglie e lavoratori nel settore domestico e promuove formazione, qualificazione e regolarità dei rapporti di lavoro.

“Grazie a questa sinergia – ha sottolineato Rosolen – Regione e Comune di Trieste rafforzano la rete di supporto per le famiglie, semplificando l’accesso ai servizi, e favoriscono una gestione più serena e consapevole delle necessità di cura. Questo progetto non solo sostiene chi vive la fragilità in casa, ma contribuisce anche a valorizzare e regolarizzare il lavoro degli assistenti familiari, contrastando il sommerso e migliorando la qualità complessiva del welfare territoriale”.

Lo sportello avrà inoltre una funzione di osservatorio sulle esigenze reali delle famiglie, così da orientare le future politiche sociali e costruire risposte sempre più mirate ed efficaci.

Il nuovo sportello sarà attivo dal 1° settembre nella sede centrale del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste (via Mazzini 25) con i seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17; martedì e giovedì dalle 10 alle 12. L’accesso è su prenotazione, chiamando il Numero unico del Servizio sociale comunale 040 9714545 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17).

