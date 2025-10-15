Rosolen, Fvg ha anticipato tempi su necessità società benefit

“Quattro anni fa abbiamo anticipato i tempi, immaginando un modo nuovo di intendere l’impresa e la sua funzione nella comunità. Le società benefit rappresentano proprio ciò che avevamo pensato: un modello capace di migliorare la nostra società, mettendo insieme valore economico, impatto sociale e attenzione alla persona”.

Così si è espressa l’assessore regionale al Lavoro, istruzione, famiglia, ricerca e università, Alessia Rosolen, intervenuta a Gorizia all’Auditorium Bratuž per portare i saluti istituzionali alla prima delle due giornate di Fabbricare Società l’evento organizzato dalla Regione e dall’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, Assobenefit e Animaimpresa, dedicato alle imprese benefit. In apertura, la prima testimonianza diretta sulle attività delle società benefit sul territorio regionale è stata fornita da Salvatore Pilato e Lucia Bevilacqua con l’esperienza di AUTstanding, Cooperativa La Melagrana che accoglie persone autistiche. Hanno fatto eco gli interventi di visione portati da Francesco Cirillo direttore di Assobenefit e Valeria Broggian, Presidente Animaimpresa”.

“In questi anni, grazie alla collaborazione con realtà come Assobenefit, Animaimpresa, l’Università di Udine, l’Università di Trieste e il MIB, abbiamo costruito un percorso fondato su trasparenza, valutazione dell’impatto e responsabilità condivisa. Le società benefit hanno compreso che il valore della persona e del lavoro non è un costo, ma un investimento sulla comunità. Il profitto, in questa visione, non è il fine, ma il mezzo per generare bene comune”, ha sottolineato Rosolen.

Per l’assessore “questo spirito ci guida anche oggi: stiamo lavorando al primo recruiting day dedicato all’inclusione di persone in situazioni di svantaggio, perché crediamo nella rigenerazione e nell’innovazione sociale come strumenti per una crescita autentica e sostenibile. ‘Fabbricare società’ significa proprio questo: costruire insieme, nel segno dell’attenzione alle persone, della trasparenza e della collaborazione tra pubblico e privato. È questa la strada su cui vogliamo continuare a camminare, con visione, responsabilità e fiducia”, ha concluso Rosolen.

Le società benefit in Friuli Venezia Giulia sono passate da 24 del 2021, quando Fabbricare Società ha preso avvio, alle 139 di oggi.

In Italia, a giugno 2025 le società benefit erano 5.100, la stima è che entro fine anno saranno 5.500, con un valore della produzione stimato in 68 miliardi di euro e 233mila addetti. Tra le novità della quarta edizione di Fabbricare Società, c’è l’attenzione e il coinvolgimento delle giovani generazioni, una giornata dedicata all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro tra imprese del Friuli Venezia Giulia e un laboratorio immaginativo dedicato agli studenti del territorio. L’evento prosegue domani con altre testimonianze di imprenditori del settore; i lavori chiuderanno nel pomeriggio con il Tavolo delle Società Benefit del Friuli Venezia Giulia e con la seconda edizione del Premio Relazione d’Impatto.