Rosolen, nei prossimi 5 anni in Fvg serviranno 96mila lavoratori

Per l’assessore regionale al Lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen, “nei prossimi cinque anni il Friuli Venezia Giulia avrà bisogno di 96 mila persone per mantenere in piedi il sistema produttivo regionale. Pertanto è necessario investire con urgenza nelle nuove generazioni che stanno iniziando il proprio percorso formativo e che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, aumentando così l’attrattività di un territorio in grado di offrire grandi opportunità occupazionali”.

Intervenendo alla a Pordenone alla giornata conclusiva della terza edizione del progetto “Made in Fvg – Ambasciatori d’eccellenza”, Rosolen ha spiegato che “ci sono diversi fattori che spingono in questa direzione, il primo dei quali è legato alla crisi demografiche che attanaglia anche il Friuli Venezia Giulia. In questo contesto non solo diventa cruciale cercare mantenere in regione i giovani che già ci sono, evitando dannose fughe di cervelli, ma è anche importante poterne attrarre degli altri perché qui da noi ci sono grandi potenzialità molte volte sconosciute. Con questo progetto che vede coinvolta l’Agenzia lavoro&Sviluppoimpresa nonchè l’Ardis Fvg, abbiamo voluto raccontare quanto di meglio la regione sa offrire sotto il profilo formativo e occupazionale, per incuriosire i nostri studenti e fornire quelle informazioni che possono essere loro utili per valutare la possibilità di lavorare nelle realtà produttive regionali”.