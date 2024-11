Rosolen, importante programmare formazione capitale umano

“È essenziale che le imprese programmino la formazione del capitale umano, così che anche la Regione possa intervenire con gli strumenti di supporto. La presentazione del Recruiting Day per l’area isontina tra Romans e Villesse ne è una dimostrazione: i profili ricercati necessitano di lunghi percorsi di formazione in azienda, l’alleanza tra pubblico e privato può farci trovare pronti nell’incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, formazione e istruzione Alessia Rosolen è intervenuta oggi a Romans d’Isonzo alla presentazione del Recruiting Day organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune di Villesse e quello di Romans, che si svolgerà in quest’ultimo il prossimo 4 dicembre. I dettagli per iscriversi alla preselezione, entro il 25 novembre, sul sito della Regione.

“Nell’Isontino le donne lavorano meno che nel resto della regione, così come il tasso di disoccupazione è più alto rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia, mentre è più alta l’occupazione di giovani tra 15 e 24 anni, con un tasso di occupazione del 27% rispetto alla media regionale del 24% – ha sottolineato Rosolen -. C’è quindi un tema di welfare aziendale, ma anche di formazione. I settori interessati dal Recruiting Day sono gli stessi su cui la Regione investe in maniera strategica, creando la necessaria connessione con il sistema della formazione tecnica”.

Sono 70 i posti di lavoro messi a disposizione da parte di 12 aziende i cui titolari hanno ringraziato la Regione e i Comuni di Romans e Villesse, oggi rappresentati dai sindaci Michele Calligaris e Flavia Viola, per poi presentarsi e illustrare le esigenze occupazionali che saranno oggetto della giornata di reclutamento.



Le Goriziane Group, che svolge revisione di veicoli militari, ingegneria e progettazione industriale cerca montatori meccanici e operatori su veicoli a motore. Idrocalor, azienda di termoidraulica e climatizzazione cerca personale tecnico. Ilcam, produttrice di frontali per cucine, cerca operai tecnici specializzati, verniciatori, mulettisti. La Imr (settore produzione macchinari per manufatti in lega di zinco e rame per rubinetterie) cerca tecnici specializzati anche per l’estero, commerciali, assistenti post vendita. La Lidio Poian (lavorazioni meccaniche di alta precisione) cerca fresatori, elettrificatori, addetti all’ufficio tecnico, fortemente orientati alla formazione interna. La Micra, attiva nella meccanica di precisione per il settore industriale, aerospaziale e medicale, cerca tornitori, fresatori, programmatore cnc, manutentori, commerciali, addetti agli acquisti, assistente di direzione. Ottimax, centro all’ingrosso e al dettaglio di prodotti tecnici, cerca addetti alle vendite da collocare nei vari reparti. Pupin, azienda di progettazione e realizzazione rimorchi agricoli, cerca addetti all’ufficio tecnico e operativi. La Schmucker, operativa nella produzione di macchine per il packaging alimentare, cosmetico e farmaceutico, cerca collaudatori meccanici, elettrici, magazzinieri, product manager. La Sms group, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti siderurgici, cerca per l’ufficio di Villesse profili tecnici ingegneristici e informatici, supervisori meccanici ed elettrici, metallurgisti, ingegneri dei materiali. Urania, azienda di disinfestazioni e disinfezioni, cerca operatori tecnici disinfestatori. Infine, la Valmet, che si occupa di macchinari per la produzione della carta, cerca saldocarpentieri, ingegneri, figure tecniche.