Rosolen, investimenti per figli e diritto allo studio

“Dal 2018 la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato, attraverso sperimentazioni e valutazioni dei risultati ottenuti nel tempo, un percorso di strutturazione del sistema di servizi e benefici destinati alle famiglie, con l’obiettivo di accompagnarle lungo tutto l’arco della vita e di sostenere in modo puntuale e garantito la crescita dei figli. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul diritto allo studio e sul rafforzamento delle misure volte a favorire lo sviluppo armonico dei minori, anche in risposta al progressivo indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie. Un impegno concreto testimoniato anche dal forte aumento delle risorse destinate alla famiglia, passate da 25 milioni di euro nel 2018 a 96,2 nel 2025, e al diritto allo studio, passate da poco più di 5 milioni di euro nel 2021 a quasi 9 milioni di quest’anno. Un incremento significativo, frutto della precisa volontà della Regione di assicurare pari opportunità educative e sostenere i nuclei familiari nel fronteggiare le difficoltà economiche”.

È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, durante la presentazione del pacchetto complessivo d’interventi a sostegno della famiglia per il 2025.

CARTA FAMIGLIA

Una serie di interventi strutturali, a partire da quello per la Carta Famiglia, lo strumento volto a sostenere le famiglie con figli a carico richiedibile da tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi con un figlio a carico e un Isee inferiore ai 35mila euro. Nel 2024 le Carte Famiglia attive hanno raggiunto quota 44.586, con un incremento dell’85,43% rispetto al 2021, quando erano 24.047.

ABBATTIMENTO RETTE NIDI E SERVIZI PRIMA INFANZIA

Un ulteriore importante strumento è il contributo per l’abbattimento delle rette per i nidi e i servizi per la prima infanzia, richiedibile da oggi, lunedì 31 marzo al 31 maggio 2025 attraverso il sito della Regione (ibit.ly/vkZlr). Il beneficio, riservato a nuclei con Isee fino a 50mila euro, varia da un minimo di 155 euro a un massimo di 510 euro al mese per i nuclei con più figli. “Si tratta di un provvedimento che ha riscosso notevole successo e quindi è stato rafforzato con un incremento di risorse, che per il 2024/25 hanno raggiunto quota 32.940.500 euro: 21.940.643 euro di risorse regionali e 10.991.945 euro derivanti dal Fondo sociale europeo – ha evidenziato Rosolen -. Stiamo inoltre investendo sui servizi educativi per la prima infanzia al fine di aumentare la capacità ricettiva delle strutture dedicate ai bambini nella fascia da 0 a 3 anni presenti in Friuli Venezia Giulia, passata da 8.341 posti del 2018 a 9.910 del 2025, con un tasso di copertura del 45%. Abbiamo quindi già raggiunto gli obiettivi fissati dall’Europa per il 2030”.

DOTE FAMIGLIA

Le domande per accedere alla Dote famiglia potranno essere presentate online (cartafamiglia.regione.fvg.it/) a partire da domani, martedì 1° aprile e si chiuderanno il 31 dicembre 2025. La misura, che nel 2024 ha visto 35.535 domande ammesse, assicura un supporto per le spese educative, culturali e sportive per i figli minori ed è riservata ai titolari di Carte famiglia con Isee fino a 35mila euro residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi. Il contributo, per il quale sono stati stanziati 30 milioni di euro, prevede un rimborso di 600 euro (di cui 100 euro forfettari), ai quali si aggiungono 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I FIGLI

Tra le misure confermate il contributo per la previdenza complementare dei figli minori (200 euro), riservato ai titolari di Carte famiglia con Isee fino a 35mila euro residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi che hanno effettuato nell’anno precedente versamenti in fondi di previdenza complementare intestati ai figli minori per un importo di almeno 300 euro per ciascuno di loro. Un provvedimento che ha visto passare le domande ammesse da 228 del 2023 a 733 nel 2024 per un totale di 232.400 euro concessi e 1.162 minori beneficiari.

ABBATTIMENTO MUTUO PRIMA CASA ALLA NASCITA DEL TERZO FIGLIO

Proseguendo, è confermato il contributo di 20mila euro per l’abbattimento del mutuo sulla prima casa in caso di nascita (o adozione) del terzo figlio per i possessori di Isee fino a 35mila euro, per il quale sono stati stanziati 15 milioni di euro sul triennio 2024-26. La domanda deve essere presentata online (cartafamiglia.regione.fvg.it) entro 12 mesi dalla nascita del figlio.

DOTE FINANZIARIA PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI

Ai giovani è rivolta la Dote finanziaria per l’autonomia, che consente l’accesso a un prestito agevolato presso gli istituti convenzionati con la Regione, con la possibilità di ottenere un contributo fino a 15.000 euro per rimborsarlo anticipatamente in caso di nascita o adozione di un figlio, per le coppie under 36 che hanno formato un nuovo nucleo familiare da non più di 12 mesi e hanno un Isee fino a 35mila euro.

SUSSIDIO PER TITOLARI PENSIONI INPS

La Regione interviene, inoltre, a sostegno dei pensionati Inps con Isee fino a 15mila euro, per i quali è previsto un sussidio di 350 euro. Una misura della quale hanno beneficiato 12.699 persone nel 2024, per una spesa di 4.444.650 euro con 45 milioni di euro stanziati per il triennio 2024-2026.

DOTE SCUOLA

Importanti anche le misure per gli studenti. La Dote scuola (250-400 euro) è destinata alle famiglie residenti in regione con figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e può essere richiesta fino al 7 maggio attraverso il sito dell’Ardis (www.ardis.fvg.it). Il contributo prevede l’erogazione di 250 euro per gli studenti delle secondarie di I grado e del biennio delle secondarie di II grado e 400 euro per quelli del triennio delle secondarie di II grado. Le domande per questa misura sono più che raddoppiate dalle 10.432 dell’anno scolastico 2022/23 alle 21.673 del 2023/24.

CONTRIBUTI FREQUENZA SCUOLE PARITARIE

Inoltre, la Regione ha aumentato i contributi per le famiglie con figli iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema scolastico nazionale (Isee fino a 35mila euro). Da quest’anno possono quindi beneficiare di un contributo, erogato attraverso Ardis, di 1.095 euro per le scuole primarie, 1.545 euro per le scuole secondarie di I grado e 2.145 euro per le Scuole secondarie di II grado.

BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG

Infine, il Bonus psicologo studenti FVG, richiedibile fino al 17 novembre tramite il portale dell’Ardis, è stato esteso anche agli iscritti ai corsi di formazione professionale, e prevede un contributo di 225 euro per 5 sedute, con una dotazione triennale di 1,5 milioni di euro.