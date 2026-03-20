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Rosolen, Its è successo globale radicato al nostro territorio

L'assessore regionale ha partecipato alla presentazione dell'edizione 2026 di Its Contest, uno dei più importanti concorsi al mondo per talenti emergenti della moda e design
Redazione
Autore: Redazione

“Its continua a crescere e ad evolvere insieme alla società, rimanendo un modello di valorizzazione dei giovani talenti. È una delle immagini migliori che Trieste e il Friuli Venezia Giulia portano in tutto il mondo. Una realtà sempre in bilico fra globale e locale. Non è infatti solo un contest fortemente attrattivo che quest’anno ha visto confrontarsi oltre 700 stilisti provenienti da 74 Paesi, ma è anche una iniziativa fortemente radicata al nostro territorio che interpreta alla perfezione quell’avanguardia culturale che, anche nel campo della moda, ha sempre caratterizzato questa città”.

Lo ha affermato oggi l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen che questa mattina ha preso parte alla presentazione di Its Contest 2026, realizzato con il supporto di Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Il percorso finale di questa edizione ha preso avvio lo scorso 8 marzo con una residenza creativa a Trieste, per concludersi oggi con l’assegnazione dei premi speciali a 10 designer tra i 22 e i 33 anni, selezionati tra centinaia di candidature provenienti da tutto il mondo.

Questi artisti della moda vedranno le proprie creazioni presentate al pubblico nella mostra “Rise and Shine” allestita a Trieste presso Its Arcademy – Museum of Art in Fashion, il primo museo di moda contemporanea in Italia.

“In questo momento sconvolto da numerosi conflitti a livello geopolitico, siamo in bilico – ha aggiunto Rosolen – anche fra la contemporaneità che cerchiamo di leggere attraverso il lavoro dei giovani che partecipano a questo contest e l’avanguardia che in realtà loro rappresentano, descrivendo un mondo futuro che ancora non riusciamo a comprendere fino in fondo”.

“Da sempre Its sa mettere infatti in connessione i giovani talenti con il mondo dell’impresa – ha ricordato l’esponente della Giunta Fedriga -, valorizzando i bisogni diversi che stanno emergendo nelle nostre società in forte cambiamento, creando percorsi formativi innovativi e realizzando esposizioni stimolanti”.

“La creatività è l’espressione più alta che una persona è in grado di esprimere ma anche uno strumento formidabile per leggere la società nella sua evoluzione. Questo è il grande pregio di Its, portato avanti da quasi 25 anni da Barbara Franchin, una straordinaria ambasciatrice di Trieste e del Friuli Venezia Giulia. Una donna visionaria – ha concluso Rosolen – capace di interpretare quella triestinità che vuole rimanere al centro della cultura e dell’economia su scala internazionale”.

Oltre a “Rise and Shine”, dal 26 marzo Its Arcademy apre anche la mostra “Exposure – Quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga”, dedicata al ruolo dello styling nella costruzione dell’immaginario contemporaneo. Un’esposizione a cura di Tom Eerebout, stylist e image maker di alcune delle figure più iconiche della cultura pop internazionale.

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