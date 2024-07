Rosolen, nuovo bando per imprese responsabili e sicure

“Se la crescita produttiva ed economica di una comunità territoriale non è accompagnata anche dalla crescita di una cultura molto forte sui temi della responsabilità sociale d’impresa, del welfare aziendale e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rischia di essere soltanto effimera e di non sostenuta da quelle solide basi che solo una robusta cultura della responsabilità sociale d’impresa e del lavoro sicuro possono garantire. Il nuovo progetto PercoRSIC Fvg contribuirà sicuramente ad accrescere la cultura sui temi e sulle azioni che affronta e verso i quali la Regione, negli ultimi anni, ha creduto e investito molto”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, intervenendo oggi a Udine durante l’incontro di presentazione del progetto “PercoRSIC Fvg”: verso un sistema di imprese responsabili e sicure”. Un bando – che sarà sviluppato durante il 2025 e gestito da Ires Fvg – a supporto delle imprese regionali volto a promuovere e sviluppare nelle aziende la cultura e le buone pratiche della Responsabilità sociale d’impresa, del welfare e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro attraverso interventi formativi, seminari e sessioni di coaching rivolti ai lavoratori. I progetti sono sostenuti finanziariamente dal programma cofinanziato da Coesione Italia 21-27, Fondo sociale europeo e Regione Friuli Venezia Giulia.

All’incontro, per parlare della Carta di Lorenzo (il documento dedicato alla memoria dello studente Lorenzo Parelli vittima nel 2022 di un incidente in un’azienda durante il periodo di alternanza scuola lavoro e voluto per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro) e dell’importanza della formazione dei tutor aziendali e degli enti formativi, era presente anche Dino Parelli, padre di Lorenzo.

“Mi fa molto piacere – ha voluto sottolineare Rosolen – la presenza di Dino Parelli, poiché credo che tante delle azioni che abbiamo messo in campo e molti dei contenuti su cui abbiamo lavorato e numerose idee che trovano la loro realizzazione anche in questo bando, nascano proprio dal grande lavoro partecipato che si è fatto negli ultimi due anni con l’istituzione della Carta di Lorenzo. E’ anche grazie a questo percorso – ha evidenziato l’assessore – che la cultura del lavoro sicuro e della responsabilità sociale delle imprese è diventata una bandiera. Principi e concetti che trovano la loro realizzazione attraverso una formazione che deve iniziare in giovane età e deve accompagnare la persona nel corso dell’intera vita lavorativa”.



“Questo programma – ha aggiunto l’esponente della Giunta regionale – ricompreso all’interno del Fondo sociale europeo, è un ulteriore importante tassello in quel sistema che abbiamo creato e che deve continuare a crescere per garantire lo sviluppo di un tessuto produttivo in grado di rispondere anche socialmente alla comunità in cui è inserito. Su questo, la Regione – ha aggiunto Rosolen – mette particolare attenzione a tutte le

vulnerabilità e ai soggetti che hanno più difficoltà a entrare e

a permanere nel mondo del lavoro, agli ambienti di lavoro, alla

responsabilità che le imprese hanno verso la crescita anche

sociale del territorio e a tutto ciò che combatte l’illegalità

sul lavoro, cercando di accompagnare tutto questo con una

formazione che possa in futuro assicurare la sostenibilità non

solo economico ma anche sociale dei nostri territori”.