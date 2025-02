Rosolen, Recruiting day Rizzani de Eccher offre 60 posti

“Sono 60 i posti di lavoro che mette a disposizione questa importante realtà industriale, impegnata in numerose e strategiche infrastrutture legate al Pnrr del nostro Paese e a favore della quale l’Amministrazione regionale interviene garantendo non solo il supporto degli esperti dei Centri per l’impiego in un percorso di ricerca specializzato, ma anche di Eures Fvg (European employment services), la rete europea dei servizi per l’impiego promossa dalla Commissione europea, volta ad agevolare la mobilità professionale all’interno dei 27 paesi dell’Ue. Raccontare anche all’estero le opportunità professionali offerte dalle imprese d’eccellenza del territorio è un importante strumento per promuovere l’attrattività e la valorizzazione del Friuli Venezia Giulia”.

È quanto ha affermato oggi l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen a margine della conferenza stampa, svoltasi a Udine nella sede della Regione, dove è stato presentato il Recruiting day in programma martedì 11 marzo a palazzo Antonini Belgrado, organizzato dalla Regione a favore della Rizzani De Eccher alla ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti per la Rizzani De Eccher: Enrico Barbiero, direttore commerciale Italia dell’area infrastrutture ed edilizia, Valentina Melocco, referente per la ricerca e selezione del personale del gruppo, e Alessandra Gremese, responsabile delle risorse umane.



I profili ricercati dall’azienda per posti di lavoro nelle sedi aziendali e nei cantieri in Italia e all’estero sono molteplici e suddivisi in diverse aree: si va dagli addetti all’ufficio tesoreria ai procurement officer-buyer, dai manegement controller per le sedi di Pozzuolo del Friuli e di Milano ai coordinatori del personale per le sedi di Milano; nell’area tecnica si cercano senior estimator, electricial design specialist, mechanical specialist e site engineering per i cantieri in Italia e all’estero; si cercano poi buyers di cantiere per le sedi di Catania, Gallarate (Va) e Tessera (Ve), contabili per i cantieri in Italia, addetti alla qualità, sicurezza e ambiente per Trieste e cost controller per Gallarate (Va), oltre che elettricisti per Trieste e operai edili per i diversi cantieri in Italia.

Per candidarsi alle posizioni aperte e partecipare alla giornata di incrocio domanda-offerta è necessario inviare il proprio cv aggiornato, entro domenica 2 marzo, al seguente link:

https://bit.ly/RAFVG2026_RD_RDE