Rosolen, Regione investe su progetti di fisica quantistica

“La Regione Friuli Venezia Giulia è fermamente impegnata a sostenere progetti e iniziative legate alla fisica quantistica. Sostiene con convinzione programmi, nei quali sono coinvolte le Università di Trieste e di Udine e diversi altri centri di ricerca di eccellenza, che valorizzano le competenze presenti nella comunità scientifica del nostro territorio per attrarre talenti e investimenti. Questo importante evento rappresenta la conferma di come il nostro sistema scientifico sia fortemente qualificato, attrattivo e con una vocazione internazionale”.



Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen, partecipando alla cerimonia di apertura dei lavori del “Joint Ictp-Lincei Conference on Quantum physics: from foundations to emerging technologies”, l’evento scientifico di rilievo internazionale organizzato dal Centro internazionale di fisica teorica (Ictp) di Trieste in collaborazione con l’Accademia nazionale dei Lincei a Trieste da oggi a venerdì 30 maggio.



Il convegno – che prevede la presenza di diversi Premi Nobel – si inserisce nel contesto dell’Anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica, proclamato dall’Onu per celebrare il centenario delle fondamenta della teoria quantistica.



“Il campo della scienza e della tecnologia quantistica – ha proseguito Rosolen – è uno di quelli centrali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione a livello mondiale. In un contesto sempre più competitivo, investire nella ricerca quantistica è oggi una scelta non solo scientifica, ma anche geopolitica e con significative ricadute di tipo economico di medio-lungo periodo”.

L’assessore ha poi rimarcato quanto la comunità scientifica regionale sia impegnata nei progetti riguardanti l’ambito della fisica quantistica citando alcuni importanti esempi che vedono l’impegno diretto della Regione.



“Grazie al progetto “Quantum FVG” finanziato dall’Amministrazione regionale – ha evidenziato l’assessore – l’Università di Trieste e quella di Udine sono oggi unite da un collegamento quantistico che corre su fibra ottica. Un primo step di un’infrastruttura che vuole diventare un modello di riferimento”.

La Regione ha anche finanziato – con circa 4 milioni di euro – un’infrastruttura permanente in fibra ottica per la comunicazione sicura tramite tecnologia quantistica, con utilizzi nell’ambito della logistica marittima, portuale e retroportuale. Inoltre, QuFree è il progetto di Comunicazione quantistica free-space, sviluppato da Università degli Studi di Trieste (sostenuto dalla Regione per 455mila euro) con l’obiettivo di realizzare collegamenti free-space, cioè in aria, per lo scambio sicuro di chiavi generate con tecnologia quantistica.

“Nell’ambito del capitale umano – ha sottolineato ancora Rosolen – la Regione ha finanziato sia assegni di ricerca, che dottorati di ricerca riguardanti le applicazioni scientifiche della fisica quantistica, con risorse dei del Pr Fse 2021-2027 per oltre 500mila euro. L’impegno è di sviluppare sempre più competenze in un ambito cruciale. Le sfide globali richiedono risposte collettive. Lavoriamo insieme, istituzioni, scienziati e imprese, per trasformare la conoscenza in benessere condiviso”.