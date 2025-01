Rosolen, sinergia, ricerca e imprese per il post-Pnrr

“In un’ottica di costruire un futuro che favorisca la crescita sulle solide basi costruite attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dobbiamo tracciare linee stabili di sviluppo che mettano in comunicazione in modo reale il mondo della ricerca con quello dell’impresa. Gli attori coinvolti in questo processo sono molteplici. Come ad esempio l’Urban Center di Trieste e il Lab Village dell’Università di Udine, che svolgono un ruolo cruciale di raccordo, non solo tra il mondo della ricerca e le imprese, ma anche tra le categorie e tutti i soggetti che devono immaginare le linee di sviluppo del nostro territorio”.

Con queste parole, l’assessore regionale all’Istruzione e all’Università Alessia Rosolen ha aperto oggi a Trieste l’evento di presentazione dei vincitori della “Call4Ideas”. Si tratta di un’iniziativa finalizzata al rafforzamento del sistema di connessione tra i centri di ricerca universitari e le imprese, per promuovere l’innovazione sul territorio. La “Call4Ideas” è promossa dall’Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il Polo tecnologico dell’Alto Adriatico e finanziata dal Pnrr attraverso NextGenerationEU. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Ecosistema dell’innovazione del Nord Est (iNEST), nello specifico nell’attività trasversale CC2 “Lab Villages”, coordinata dall’ateneo giuliano. Tra i presenti, oltre all’assessore, anche il rettore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda, il referente di iNEST Pierluigi Barbieri e il direttore del Polo Tecnologico dell’Alto Adriatico Franco Scolari.

“Con l’iniziativa della ‘Call4Ideas’, stiamo cercando – ha aggiunto l’esponente della Giunta regionale – di creare un terreno fertile dove la ricerca accademica e l’industria possano collaborare per lo sviluppo di idee innovative, fondamentali per il futuro della nostra regione. L’Urban Center di Trieste è un luogo dove la Regione ha deciso di investire concretamente, per favorire il dialogo e la connessione tra tutti i protagonisti di questo processo. Ora è il momento di definire in modo puntuale i contenuti che possono essere sviluppati all’interno di questo spazio, avvalendoci delle premesse già stabilite nelle iniziative regionali”.

Tra queste, l’assessore ha sottolineato l’importanza dell’accordo con il Ministero delle Imprese e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, “nonché la candidatura del nostro territorio come sede di eccellenza europea per lo sviluppo legato all’acqua”.

“Tali iniziative – ha concluso Rosolen – fanno parte di una strategia che mira a posizionare ancora più in alto la Regione come punto di riferimento per l’innovazione a livello europeo”.