Rosolen, società benefit più che quadruplicate in Fvg

La prima delle due giornate di Fabbricare società, terzo Forum delle società benefit, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, prenderà il via domani alle 9 a Pordenone a Villa Marini-Cattaneo (Polo Young) in via Villanova di Sotto, 16. La seconda giornata sarà invece ospitata al Conference Centre Polo universitario a Gorizia.

Previsti incontri, presentazioni, laboratori e scambi per riflettere e discutere con ospiti di spicco nazionale e internazionale su temi quali il welfare territoriale, la sostenibilità, l’ecologia, le pari opportunità, nel contesto più ampio degli obiettivi delle società benefit e B Corp.

“Le società benefit in regione, come rivelano i dati camerali aggiornati ad ottobre, crescono in modo significativo passando dalle 24 del 2022 alle attuali 110, con un incremento più che quadruplicato a dimostrazione che le imprese possono essere una forza positiva per il cambiamento – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen -. Questo è un ottimo segnale che conferma la modernità del nostro territorio, la sensibilità imprenditoriale e la capacità di risposta ai grandi cambiamenti in atto. Fabbricare società vuole essere un’occasione di approfondimento su temi come il benessere dei lavoratori e la responsabilità sociale d’impresa, ma anche il luogo per raccontare come la scelta delle imprese di perseguire insieme al profitto obiettivi di beneficio comune incida sui territori in cui operano e sia in grado di cambiare positivamente le dinamiche del mercato e del mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di raccontare storie di aziende che hanno compreso che la sostenibilità non è un costo, bensì una leva per lo sviluppo”.

Ricco il programma della prima giornata che inizierà con La Teoria U, una metodologia nata al Massachusetts institute of technology di Boston (Mit) per sviluppare leadership collettiva, fare innovazione e generare cambiamenti concreti e duraturi nel tempo.

Si parlerà poi di welfare sotto diverse angolazioni: welfare innovativo con Chiara Cristini dell’Ires Fvg; territoriale con Saverio Maisto che porterà a testimonianza gli esiti del progetto del Consorzio Nip di Maniago che mette in relazione le imprese del distretto con gli esercenti locali; e aziendale con Grazia Garlatti Costa, dell’Università degli Studi di Trieste, che risponderà alla domanda se il welfare aziendale è uno strumento efficace per attrarre e trattenere i talenti.

Nella seconda parte della mattinata, i protagonisti saranno i rappresentanti di alcune delle principali società benefit regionali e nazionali con uno spazio dedicato al racconto delle loro visioni innovative di impresa e del lavoro: Alex Bellini, influencer, esploratore e divulgatore protagonista della società benefit “The 5th Element srl”, Giuseppe Caruso, Ceo di Zordan la benefit che crea negozi del lusso conciliandoli con la sostenibilità, Raffaele Raso e Filippo Capurso rispettivamente Csr manager e sustainability coordinator di Andriani Spa una delle più importanti realtà nel settore dell’Innovation food che promuove un modello nutrizionale che salvaguardia le risorse del pianeta; Nicola Iacopelli, Ceo di Bee.it che ha come missione precisa la salvaguardia delle api; Alessandro Tomba, responsabile risorse umane della Roncadin, azienda dal 2022 impegnata a operare in modo responsabile e in un’ottica di sviluppo sostenibile e Sonia Belloli di Deloitte Italia, la più grande azienda di servizi di consulenza e revisione.

Il pomeriggio sarà invece dedicato agli approfondimenti con statistiche, report e studi sul modello di società benefit e sulla responsabilità sociale d’impresa. Sono previsti gli interventi di Anna Puccio di B Lab Italia, la Fondazione che coordina il movimento delle B Corp in Italia; Enrico Polloni, dell’Università degli Studi di Trieste; Renania Palatinato per un confronto sulla Rsi; Roberta Rubini, Aura Legal, che parleranno della rivoluzione delle società benefit negli studi professionali anch’essi sempre più attenti ai temi della sostenibilità.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.