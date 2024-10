Nuova rotonda a Grions, traffico più fluido e sicuro

È stata inaugurata la nuova rotonda lungo la ex Strada provinciale 104 a Grions del Torre, frazione di Povoletto, grazie a un investimento di circa 1,7 milioni di euro stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’infrastruttura ha come obiettivo rendere più sicuro e fluido il traffico su questa arteria strategica, che serve un’ampia gamma di utenti, tra cui aziende agricole, artigianali e industriali.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha sottolineato l’efficienza e la rapidità con cui è stata portata a termine l’opera, conclusa in poco più di dieci mesi. Durante la cerimonia del taglio del nastro, Amirante ha evidenziato come la nuova rotonda rappresenti un modello di intervento per la viabilità locale, con benefici immediati per il territorio. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto, e il presidente di Friuli Venezia Giulia Strade, Simone Bortolotti, che hanno espresso soddisfazione per il completamento di questa attesa opera infrastrutturale.

Il progetto ha previsto, oltre alla costruzione della rotonda, l’allargamento della carreggiata e il miglioramento delle reti tecnologiche. Sono stati inoltre realizzati un percorso ciclopedonale indipendente per i mezzi agricoli e un nuovo sistema di illuminazione pubblica, per garantire maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti.

La nuova rotonda si inserisce in un piano più ampio di sviluppo della viabilità che punta a collegare meglio la rete stradale locale con le principali arterie autostradali e regionali, a supporto dell’area produttiva di Grions di Povoletto. Questo intervento segna un passo importante verso un sistema di trasporto più moderno e funzionale, a servizio delle attività economiche e della comunità locale.