Roveredo, chiude l’Rsa: 30 lavoratori a casa

L'ultima timbratura è stata fatta, oggi, poco prima delle 15. Dopodiché la porta di accesso della Rsa di Roveredo in Piano, struttura che negli ultimi mesi è stata al centro di un acceso dibattito, è stata definitivamente chiusa.

Con oggi 30 lavoratori – tra infermieri, oss, donne delle pulizie e fisioterapisti – sono a casa. Dipendenti della cooperativa Kcs, qualcuno – per dire il vero in pochi – ha già trovato un nuovo impiego. Per altri, invece, è iniziato il momento più duro. Quello di ricominciare tutto daccapo, alla ricerca di un nuovo impiego.