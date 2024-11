Rsu in Wartsila: lo scrutinio premia la Fim Cisl

Oggi si sono svolti gli scrutini, dopo due giorni di voto on line e due in presenza, in Wartsila Italia.

Le lavoratrici ed i lavoratori della grossa realtà industriale triestina, uscita da un importante riduzione dell’occupazione a seguito della cessione della produzione ad Innoway Trieste, premia per l’ennesima volta la serietà del lavoro delle delegate e dei delegati della FIM-CISL.

Per la prima volta si è deciso di effettuare anche il voto on-line. Scelta che è stata molto gradita dalle lavoratrici e dai lavoratori che è stata scelta da ben 438 (73,7%) persone su un totale di 594 aventi diritto. 81 le persone che hanno invece scelto di esprimere il tradizionale voto cartaceo facendo elevare la percentuale di votanti al 87,4%. Una percentuale che fa comprendere come il lavoro delle RSU uscenti sia stato apprezzato da tutti e che fa comprendere anche alla “politica” che quando non si deludono le persone il consenso arriva sempre.

Netta vittoria della FIM-CISL che con 369 voti pari al 71,24% elegge 6 RSU (gli uscenti Fabio KANIDISEK – 214 preferenze il più votato in assoluto, Emanuela FREGONESE – 39 preferenze, Alessio MOTTICA – 38 preferenze, Fabio NOVEL – 33 preferenze, Gabriele GIRALDI – 19 preferenze ed il nuovo entrato Michele GUERRINI (che lavora nel settore interessato purtroppo alla prossima ristrutturazione) – 14 preferenze.

Segue la FIOM-CGIL con 83 voti pari al 16,02% che elegge 2 RSU e la UILM-UIL con 48 voti pari al 9,27% che elegge 1 RSU.

Rimane esclusa la UGL che raccoglie soltanto 18 voti pari al 3,47%

Grande soddisfazione dalle parole di Fabio KANIDISEK: “siamo contenti che le donne e gli uomini che lavorano in Wartsila abbiano riconosciuto il lavoro svolto dalla FIM-CISL nella vertenza Wartsila degli ultimi tre anni che ha visto la dolorosa perdita di 261 persone della produzione. Ad elezioni concluse rimane e continua il nostro impegno verso le sfide che dovremo vivere in Wartsila nel futuro in particolare rispetto alle continue ristrutturazioni che si paventano”

UN grande risultato che premia la serietà dei nostri candidati. Un grande ringraziamento a tutti i candidati, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno rinnovato la fiducia alla fim cisl. Ora inizia un altro periodo complicato, visto le voci che girano su delle possibili esternalizzazioni, dove ci metteremo a lavoro fin da lunedì affinchè la multinazionale torni sui suoi passi e ritiri o smentisca queste voci.