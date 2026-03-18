Ryanair potenzia Trieste: 21 rotte e nuovo collegamento per Tirana

Ryanair lancia la novità estiva 2026 per Trieste: la compagnia inaugura una nuova rotta diretta per Tirana, confermando 21 collegamenti complessivi e due aeromobili basati nello scalo, per un investimento totale di 200 milioni di dollari. Il traffico previsto cresce del 20%, superando 1,2 milioni di passeggeri all’anno, con oltre 950 posti di lavoro supportati localmente.

La nuova rotta si aggiunge ai collegamenti già consolidati con città come Barcellona, Berlino, Brindisi e Valencia, mentre da fine marzo ripartiranno i voli diretti per Cagliari, Olbia, Praga e Stoccolma. «L’operativo estivo 2026 rafforza turismo, occupazione e connettività a Trieste – spiega Fabrizio Francioni, responsabile Comunicazione Ryanair Italia –. L’eliminazione dell’addizionale comunale in Friuli-Venezia Giulia ha già stimolato crescita e investimenti; estenderla a tutti gli aeroporti italiani permetterebbe ulteriori rotte, posti di lavoro e traffico passeggeri».

Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport, sottolinea l’importanza del network Ryanair per la competitività del territorio e per consolidare lo scalo come porta d’accesso al nord-est italiano ed europeo.